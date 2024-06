Így bukott le a neten a sunnyogó esküvői-ruhaszalon: kiszállt a NAV, repült a bírság

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megbírságolt egy borsodi esküvőiruha-szalont, amelynek tulajdonosa több adózási szabályát is felrúgva szolgálta ki ügyfeleit - közölte a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága kedden. Mint írták, a szalont működtető egyéni vállalkozó papíron szüneteltette tevékenységét, pénztárgépet nem használt, kölcsönözhető ruhákat nem szerzett be, közösségi oldalakon mégis népszerűsítette üzletét.

A közlemény szerint az adóhatóság próbavásárlásánál beigazolódott, hogy a vállalkozó tényleg nem hagyott fel a kölcsönzéssel, emellett a fizetés után bizonylatot sem adott, ezért 150 ezer forint mulasztási bírságot kellett fizetnie. Önellenőrzés keretében még bevallott 412 ezer 975 forint személyi jövedelemadót és 37 ezer 70 forint szociális hozzájárulási adót is, amit az önellenőrzési pótlékkal együtt be is fizetett - közölték.

A hatóság a közleményében figyelmeztetőleg azt írta: "nem érdemes tehát a kockázatot vállalni, hiszen egy NAV-ellenőrzésnél a kötelezően kiszabott bírság összege sosem elhanyagolható tétel, melynek befizetése után a korábban nyereségnek tűnő bevétel könnyen válhat többszörös veszteséggé".

Sokat drágultak az esküvők

Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, 2019-hez képest konkrétan megduplázódtak a költségek, amit 5 éve 4 millió forintból ki lehetett hozni, az 2024-ben már inkább 8-10 millió forint környékén áll meg. Pontosabban nem áll meg, hiszen évről-évre 10 százalékot kúsznak fel az árak, sőt a korai előfoglalások miatt már a 2025-ös árakat is tudjuk: nem fognak örülni a jövőre házasodó párok: