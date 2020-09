Tényleg a márkás a jobb? Itt a 2020-as nagy téligumi-teszt

Hamarosan itt lesz az ideje felpakolni a téli kerekeket az autóra: sokan csak ilyenkor döbbennek rá, hogy már igencsak csereérettek a téli abroncsok, újakat kéne venni. A piac hatalmas, az ember azt sem tudja, merre induljon. Támpontot adhat az ADAC legfrissebb téligumi-tesztje!

Lassan beköszönt a hűvös idő, jelentkezhetünk be a gumishoz, hogy átszereltessük a hidegebb körülményekre tervezett gumiabroncsokat. Sokan csak ilyenkor döbbennek rá, hogy már igencsak csereérettek a téli abroncsok. És ha már vesz az ember, akkor érdemes, valami jóba beruházni: viszont rengeteg termék van a piacon, nehéz eligazodni. A választásban segítséget nyújthatnak a gumitesztek, ezek közül a legismertebb Európában a németeké.

2020-ban a Német (ADAC) és az Osztrák (ÖAMTC) Autóklub 15 gyártó téli, alsó középkategóriás kompakt autókra javasolt gumiabroncsát tesztelte 205/55 R16 méretben, 91 súly, és H sebesség indexszel. Az értékelés során figyelembe vették a gumik száraz, nedves, havas és jeges tapadását, zaj kibocsátását, a fogyasztási és kopási mutatóit. A jól szerepelt. A végső értékelésben 5 abroncs kapott különösen ajánlott, 2 pedig ajánlott besorolást. Minden résztesztet 0,5-5,5 között pontozták, úgy, hogy az alacsonyabb érték felel meg a jobb teljesítménynek. A végeredmény az alábbi szempontok súlyozott átlagából számolódik:

Száraz tapadás (irányíthatóság, fékút) 15%

Nedves tapadás (irányíthatóság, fékút, aquaplaning) 30%

Tapadás havas úton 20%

Tapadás jeges úton 10%

Zaj (belső, külső) 5%

Fogyasztás 10%

Kopás, élettartam 10%

Amennyiben a gumi valamelyik részteszten 2,5-nél magasabb pontszámot ért el, úgy az értékelése nem a súlyozott átlag lett, hanem a legrosszabb részteszten elért eredménye lett a végső értékelése. A pontszámokhoz tartozó értékelés: 0,6 - 1,5: nagyon jó, 1,6 - 2,5: jó, 2,6 - 3,5: kielégítő, 3,6 - 4,5: elégséges, 4,6-tól lefelé: nem felelt meg. De akkor nem is csigázzuk tovább a kedélyeket, íme az eredmények:

Az első helyezett Bridgestone Blizzak LM005 kifejezetten jól szerepelt nedves és száraz utakon is. Ám az élmezőnyben a legmagasabb abroncskopást is a Bridgestone kereke produkálta a menetpróbán. Úgyhogy az ADAC szerint, aki hosszabb távokat autózik télen, az jobban járhat a második helyezett Michelin Alpin 6-tal, ami száraz utakon ugyan kicsit gyengébben szerepelt, mint a Bridgestone, ellenben akár 43 ezer kilométert is el lehet vele menni. A harmadik helyen holtversenyben végzett a Dunlop Winter Sport 5 és a Hankook i * cept RS2 típusú kerék. Előbbivel akkor akadtak bajok, amikor egy kicsit melegebb körülmények között kellett teljesíteni, de mindkettő jó értékelést kapott a száraz és a nedves utakon egyaránt. Emellett a Dunlop abronccsal is el lehet autózni vagy 40 ezer kilométert.

Amit nem ajánlanak

A Semperit Speed-Grip 3 ugyan jól tejesített nedvesen és havon, de gyenge pontjai a száraz utakon jönnek elő. A gumiabroncs elveszti rugalmasságát amikor a hőmérséklete emelkedik.

A King Meiler Winter Tact WT81 sem ajánlott! Összességében elmondható, hogy nedves úton rossz a teljesítménye: nemcsak a leghosszabb a féktávolsága, hanem a legrosszabb a kezelhetősége is. Ez a száraz utakon is előjön és ez a termék az ADAC szerint messze a legrosszabb vezetési komfortot nyújtja. A King Meiler kielégítő eredményt ért el havon, és az összes tesztelt abroncs közül a legjobb kopásállósággal dicsekedhet az előrejelzett 45 000 kilométeres futásteljesítményével. Ám a biztonsági kritériumoknak nem felelt meg, úgyhogy utolsó előtti lett.

A Tristar Snowpower HP került a lista legvégére: bár szárazon a legrövidebb féktávolságot mérték ennél, havon ugyanez már nem túl meggyőző. Nedves utakon is elvérzett: a vezetési komfort, a kezelhetőség is gyengének értékelhető.

Címlapkép: Getty Images