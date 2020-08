Megtelt a Balaton: őrület jön az augusztus 20-i hosszú hétvégén is?

Gyakorlatilag ki lehet akasztani a megtelt táblát a Balatonra - írja a HelloVidék. A lap a régió gazdasági helyzetéről és a várható bevételekről Hoffmann Henriket, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét, a magyar tenger telítettségének a járványra gyakorolt hatásáról pedig dr. Kemenesi Gábort a Pécsi Tudományegyetem virológusát kérdezte.

Ha nem is gyorsan, de júniusban újraindult a balatoni idegenforgalom. Júliusban és augusztusban pedig felfutott, talán még magasabbra is, mint ahol tavaly tartott ugyanebben az időszakban. Azonban az egész év gazdasági sikerességének szempontjából kulcskérdés az őszi időszak, hiszen a nagy fesztiválok idén elmaradtak, ugye ez hatalmas kiesés volt mind vendégéjszakákban, mind a Balaton árbevételének tekintetében. Szerencsére idén nagyon sokan választották a Balatont

- fogalmazott Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Természetesen nagyon fontos az is, hogy fellendüljön a gazdaság, és ha a járványügyi helyzet engedi, akkor menjünk a Balatonra, menjünk nyaralni, de szem előtt kell tartani, hogy a vírus még jelen van, sőt. Ahogy már számtalanszor elmondtam, elmondtuk: maszk viselés, távolságtartás, kézmosás. Ezeket most is ugyanúgy be kellene tartan, ahogy korábban. Fontos lenne, hogy az emberek megértsék azt, hogy a maszk viselése az most közösségi érdek, és ha máshol nem is legalább ott hordják, ahol kötelező. Tehát utazzunk, ha azt a feltételek engedik, de bárhol is vagyunk tartsuk be a szabályokat

- hangsúlyozta dr. Kemenesi Gábor a PTE virológusa.