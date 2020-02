Komoly drágulás várható ezeken az üdülőhelyeken: rohanj, amíg nem késő

Üzbegisztán, Azerbajdzsán és Kazahsztán is ott van a világ turisztikai szempontjából leggyorsabban fejlődő országai között. A Turisztikai Világszervezet nemrég tette közzé legfrissebb, 2019-es adatsorait, melyből kiderül, mely országokban nő rohamtempóban a turizmus, azaz meg is drágulhatnak ezek úti célok. Érdemes tehát minél hamarabb felkeresni őket, hiszen valóban gyönyörű helyszínek.

2019-ben világszinten 4 százalékkal nőtt a turizmus a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) legfrissebb statisztikái szerint, nemzetközi szinten az utazók száma 54 millió fővel nőtt a múlt évben, ezzel elérte a másfél milliárdot. Nem csoda, hiszen az ágazat tíz éve folyamatos növekedésben van.

2019-ban Európa bizonyult a legnépszerűbbnek: az utazók 51 százaléka választotta a legöregebb kontinenst. Továbbra is Franciaország a leglátogatottabb ország, több mint 90 millióan keresték fel egyetlen év leforgása alatt, a második helyezett pedig Spanyolország, a maga 83,8 millió látogatójával.

Mégis a legérdekesebb statisztika azokhoz országokhoz kapcsolódik, amelyekben a látogatók száma az előző év azonos időszakához viszonyítva a legmagasabb: azaz a leggyorsabban növekvő régiók. Első helyen Mianmar áll, ahová 2019-ben 40,2 százalékkal többen látogattak el, mint az azt megelőző évben. A második helyen Puerto Rico 31,2 százalékos növekedéssel, a harmadik pedig Irán lett: erre az országra 27,9 százalékkal többen voltak kíváncsiak - bár a szakemberek felhívják a figyelmet, hogy 2020-ban feltehetően nem fogja tudni tartani ezt a helyet, tekintettel a politikai helyzetére.

De feljövőben van Közép-Ázsia térsége: Üzbegisztán, Azerbajdzsán és Kazahsztán is ott van a 20 leggyorsabban növekvő úti cél között. A korábban terrorista támadások által sújtott forró égövi országok szintén magukhoz tértek a tavalyi év során: Egyiptomban a látogatók száma 21,1 százalékkal, Törökországban 14 százalékkal, Tunéziában pedig 13,6 százalékkal nőtt. A hurrikán által letarolt karibi térségbe is visszatértek tavaly az utazók: Anguilla, St. Maarten, a Dominikai Köztársaság és a Virgin-szigetek is jelentősen növekedést tudtak produkálni.

Persze sok helyen tapasztaltak visszaeséseket is, Srí Lankán a turisták száma 18 százalékkal esett vissza, elsősorban a húsvét utáni terrortámadások miatt. Hongkongban 18,8 százalékkal csökkent a látogatók száma a tüntetések és a társadalmi nyugtalanságok következtében.

Címlapkép: Getty Images