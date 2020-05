Horvátországban nyaralnál? Jelenleg ezek a feltételei

Több változás várható a határellenőrzésben.

Május 21-től Szlovákiába is lehet utazni 24 óránál rövidebb időre házi karantén nélkül. Horvátországba pedig már nem csak ingatlantulajdonosként, hanem méltányolható személyes okkal is be lehet lépni, ide tartozik a lefoglalt szállás igazolása is - mondta Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa.

Címlapkép: Getty Images