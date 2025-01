Végre egy jó hír a budapestieknek: népszerű metróvonal újul meg, erre már régóta vártunk

“Itt az ideje, hogy az M3 akadálymentesítése után az M2 metróvonal is teljes mértékben akadálymentes legyen” - jelentette be Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. A M2 Budapest második legforgalmasabb metróvonala, naponta 300 ezer ember használja. A 11 megállóhely közül jelenleg csak 3 akadálymentes.

Budapest újabb nagy lépést tehet a város akadálymentesítésében. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés januári, következő ülése elé terjeszti azt a javaslatot, amely szerint európai finanszírozás bevonásával megvalósulhat az M2 metró teljes szakaszának akadálymentesítése: a felújításra szoruló mozgólépcsőket újakra, valamint ferdeliftekre cserélnék, ezzel nemcsak a mozgásukban korlátozottak, a kisgyermekes szülők, illetve az idősek utazását könnyítené meg Budapest, de jelentős energiamegtakarítás is elérhető.

A több mint húsz évvel ezelőtti felújításból költségcsökkentési okokból kimaradt a mozgólépcsők teljes körű cseréje is: így öt állomáson mára már 50 évnél idősebb, szovjet gyártmányú, nagy energiafelhasználású mozgólépcsők üzemelnek. Három állomáson a 80-as évek végén ugyan új mozgólépcsőket építettek be, de ezek felújítása is időszerű. A projekt keretében a BKV 8 állomáson 27 mozgólépcsőt cserélne és 8 ferdeliftet építene be. A program jelenleg becsült összköltsége 21 milliárd forint, finanszírozója az Európai Fejlesztési Bank.

Az új, korszerű mozgólépcsők üzemeltetésével a BKV jelentős mértékben takarítana meg energiaköltségeket, ezek, más energiahatékonysági lépésekkel együtt, a fejlesztési forrás finanszírozását is megalapozzák. “Mivel a régi korszerűtlen mozgólépcsők helyett új energiatakarékos mozgólépcsők lennének, így a beruházás közel 30 százalékos energiamegtakarítást eredményezne, amely hozzájárul a jövőbeni működési költségek csökkentéséhez” - fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester.

A főváros akadálymentesítése igazi nemzeti ügy

A projekt részleteit kidolgozta a BKV, az európai forráshoz való hozzáféréshez azonban a hatályos jogszabályok szerint a kormány engedélye szükséges. “A Fővárosi Közgyűlés januári ülésén döntünk ennek a csomagnak a támogatásáról és remélem, hogy az akadálymentesítés igazi nemzeti üggyé válik, és ezt a kormány is annak tekinti” - jelentette be a főpolgármester.

A Főváros Közgyűlés az aláírt finanszírozási megállapodás ismeretében dönthet majd a megállapodás feltételeinek elfogadásáról, valamint a kormányzati jóváhagyást kezdeményező eljárás megindításáról.

“Az esélyegyenlőség megteremtése, a fogyatékossággal élő emberek közlekedési feltételeinek javítása nem egyszerűen fejlesztés, hanem civilizációs kérdés. Budapesten mindenki teljes joggal várja el, hogy méltó módon, önállóan, akadályok nélkül tudja használni a város szolgáltatásait” - jelentette ki korábban Karácsony Gergely.