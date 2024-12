Így síelhetsz idén télen potom pénzért: végre kinyit az ország egyik legkedveltebb síparkja

Csütörtökön nyit a mátraszentistváni Sípark. A síbérletek ebben a szezonban sem drágulnak, az árakat a két évvel ezelőtti szinten befagyasztották - tudtuk meg a sípark közleményéből.

Az országban elsőként az idén 20 éves Síparkban kezdődik el a 2024-25-ös síszezon. Karácsony második napján reggel elindulnak a síliftek. A tervek szerint a téli szünet minden napján várják a síelőket és a snowboardosokat Mátraszentistvánban. Időjárástól függően villanyfényes, esti síelés is lehet.

A síbérletek árát a két évvel ezelőtti szinten befagyasztották. Nagycsaládosok, gyerekek, diákok és 62 évnél idősebbek kedvezményt kapnak, és a SZÉP-kártyát is elfogadják - közölte a Sípark. A Pénzcentrum információi szerint így az alábbiak szerint alakulnak a jegy-é s bérletárak Mátraszentisvánon:

Felnőtt napijegy: 9 900 Ft

Diák/nyugdíjas napijegy: 8 900 Ft

Gyermek napijegy: 7 900 Ft

A tervek szerint a téli szünet végéig minden nap várják a vendégeket, az időjárás függvényében esti síelésre is lesz lehetőség. Szintén az időjárás alakulásától függ, hogy pontosan hány pályát lehet megnyitni és hány felvonó működik majd. Mint ismert, a Mátraszentistváni Sípark 6 sípályájának hossza összesen 4300 métert tesz ki, melyek több mint 9 hektáros területen fekszenek.

Többféle nehézségi fokozattal találkozhatnak az idelátogatók, az elmúlt évek fejlesztéseinek és a sok szolgáltatásnak köszönhetően pedig valódi családi sítereppé vált.

A pályák közelében található víztározónak köszönhetően egész szezonban biztosított a hóágyúk vízszükséglete. Mátraszentistvánban egy síovoda, valamint egy tanulólift is kialakításra került, de itt található a Mátra egyik legmeredekebb sípályája is. A sípark egyik legjobb előnye, hogy rendkívül csodálatos panoráma tárul a síelők szeme elé, valamint éjszakai világítással is rendelkezik.