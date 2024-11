Hatalmas változás élesedhet a Budapesten: búcsút mondhatunk a fővárosi parkolóóráknak?

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője, 2026-tól teljesen online alapú parkolásfizetési rendszert vezetne be Budapesten. Az erről szóló javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti – árulta el a politikus a HVG-nek adott interjújában.

Mint ahogy arról nemrég beszámoltunk, az elmúlt napokban fontos változásokat lengetett be Vitézy Dávid a budapesti közlekedéssel kapcsolatban. Most a fő csapásirány a parkolási rendszer átalakítása. 2022-ben egyébkként már jelentős változások történtek a parkolási rendszerben: a főváros 27 zónatípus helyett négy egységes várakozási övezetet hozott létre. Ugyanakkor a kerületek továbbra is önállóan üzemeltetik saját parkolási rendszereiket, amelyek nemcsak költségesek, hanem a közhiedelemmel ellentétben nem is termelnek jelentős bevételt.

Vitézy Dávid új elképzelése szerint a hagyományos parkolóórák és az aprópénz használata teljesen megszűnne. Ehelyett a parkolás ellenőrzését kamerás járművekkel végeznék, hasonlóan a Google térképező autóihoz. Ez a változás több ezer parkolóőr munkáját érintené, akik jelenleg a parkolójegyek és online díjfizetések ellenőrzéséért felelnek.

Az ingázók számára is új lehetőséget kínálna Vitézy: bevezetné az online megvásárolható P+R bérletet, amely havonta mindössze 5000 forintba kerülne, megkönnyítve az autóval érkezők számára a közösségi közlekedés használatát. A javaslatokról a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésén dönthet. Ha elfogadják, 2026. január 1-jétől a fővárosi parkolás új korszakba léphet.

Címlapfotó: Purger Tamás, MTI/MTVA