Ez a sztárváros a 2024-es tél slágerúticélja: hihetetlenül olcsó, magyarok alig ismerik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Lisszabon nemcsak festői szépségével, hanem egyre gyarapodó díjaival is elkápráztatja a világot: nemrégiben Európa legjobb gasztronómiai úti céljának választották a World Culinary Awards keretében, és most újabb elismerést kapott a 25. Star Awards-on. A város gazdag történelmi és kulturális öröksége mellett ikonikus csempéivel, meredek utcáival és híres villamosaival vonzza az utazókat. Azonban a turizmus dinamikus növekedése nemcsak elismerést hozott, hanem kihívásokat is, hiszen egyre több helyi lakos fejezi ki aggodalmát a rövid távú bérbeadás és az ezzel járó bérletidíj-emelkedés miatt, ami akár népszavazáshoz is vezethet a városban.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK