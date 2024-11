Megszólalt a MÁV-vezér: eddig tart még a vonatkáosz a Keletinél

Még ebben a hónapban kész akarnak lenni a legfontosabb felújításokkal a Keleti pályaudvaron, most ennek a munkának az állást közölte a vasút vezére.

A Keleti pályaudvar vágányhálózatának felújítása a siklásos balesetektől függetlenül is a beruházási tervek közt volt, ezeket gyűjtöttük össze, és hajtjuk végre célzottan jövőre a Keleti-programban - így indiítja legújabb bejegyzését Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A vasúti vezető azt is elmondta, hogy szerinte nem lehetett tovább halogatni a legfontosabb felújítási munkákat, így azokat még ebben a hónapban be is szeretnék fejezni.

A közelmúlt baleseteinek hatására azonban úgy döntöttem, hogy bizonyos munkálatokat haladéktalanul, még idén novemberben elvégzünk

- írta bejegyzésében. Végezetül részletesebben is belement abba, hogy pontosan miket újítanak fel ebben a gyors ütemű programban.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egy hónap alatt kétszáz talpfa cseréjét hajtjuk végre a pályaudvar váltóiban, ennek a felével mostanára végeztünk. Elkészültünk 100 talpfa cseréjével, 16 váltónál és 3 kereszteződésben javítottuk érdemben a műszaki állapotokat. Hogy az utasforgalmat ne zavarjuk, kizárólag éjjel 9 és hajnali 5 óra között dolgozunk. Köszönet érte minden éjt nappallá tévő kollégámnak!

- zárta bejegyzését Hegyi Zsolt.