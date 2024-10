Nagyon figyelj, ha ide utazol ősszel: aljas turistalehúzást lepleztek le a magyarok slágervárosában

Óriási turistalehúzást lepleztek le Prágában, egy szép fémdobozt árulnak a szuvenírboltokban prágai csoki felirattal, de abban csak papír és Törökországban gyártott, vietnámi piacon vett csoki van. A díszes dobozkáért és tartalmáért akár 3200 forintot is elkérhetnek.

Az őszi szezon egyik legkedveltebb úticélja a magyarok körében is Prága, ha pedig elindul a karácsonyi vásárok szezonja, akkor végképp megindul a roham a cseh fővárosba. A turistaáradat természetesen a csalókat, ügyeskedőket is vonzza, most például a Honest Guide YouTube-csatorna leplezett le egy turistacsapdát.

A belvárosi piacon (Havelské tržiště) több szuvenírárusnál is találtak egy díszes, "Prague Choco" feliratú fémdobozt, amit jellemzően 6-8 euróért (kb. 2400-3200 Ft) árulnak, és az árusok egytől egyig azt állítják, hogy tradicionális, cseh csokoládé van benne. Vettek egy ilyen dobozt, de azt kinyitva egy darab összegyűrt papír és egy pár szem, ismeretlen eredetű csoki fogadta őket - annyi biztos, hogy nem cseh csokiról van szó. Ezt a gyanútlan turista nem tudja kiszúrni, mert a fémdobozok leragasztva állnak a pultokon, nem lehet kinyitni őket vásárlás előtt.

Kisebb kutakodás után megtalálták a terméket, Prága legnagyobb vitenámi piacán lehet megvenni fillérekért, és mint kiderült, a csokit törökországban gyártják, semmi köze Csehországhoz. Ráadásul, mint felhívták a figyelmet, a kis dobozkán nincsenek feltüntetve az allergének és a többi összetevő sem, így például ha valaki allergiás a mogyoróra, az megjárhatja, ha megkóstólja a "prágai" csokit.

Az árusok felismerték a Prágáról rengeteg hasznos anyagot készítő videósokat, és egyikük telefonon odaadta nekik a forgalmaző cég tulajdonosát. Ő először arról beszélt, a terméke egy fémdoboz, amiben csoki van, senki nem hirdeti úgy, hogy prágai csoki - közben bevágták, hogy mindenhol ez van kiírva. A cégtulaj azzal is érvelt, hogy az emberek csak a szép doboz miatt veszik meg a terméket, papír és török csoki csak azért van benne, hogy "legalább ne legyen üres".