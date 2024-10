Nem hiszed, itt nyaralnak a szupergazdagok: megy a rongyrázás

A szupergazdagok köre az elmúlt évtizedekben jelentősen kibővült, miközben a belépési küszöb is megemelkedett. A Henley & Partners friss jelentése szerint ma már 100 millió dolláros vagyonnal lehet bekerülni ebbe az exkluzív klubba, amely tagjainak száma világszerte több mint 50%-kal nőtt az elmúlt tíz évben. A szupergazdagok harmada mindössze 50 városban él, és ezek a városok, köztük New York, London és Peking, kulcsszerepet játszanak a vagyon globális koncentrációjában.

A szupergazdagok klubjának küszöbe jelentősen megemelkedett az elmúlt évtizedekben. A Henley & Partners friss elemzése szerint ma már 100 millió dolláros vagyonnal lehet belépni ebbe az exkluzív körbe, szemben az 1990-es évek végi 30 millió dolláros határral. Ez a centimilliomosoknak nevezett csoport több mint 50%-kal bővült az elmúlt tíz évben, és jelenleg 29 350 olyan személyt számlál világszerte, akik legalább 100 millió dolláros likvid befektethető vagyonnal rendelkeznek.

A tanulmány rávilágít, hogy a globális százmilliomosok egyharmada mindössze 50 városban koncentrálódik. Ezek közül a városok közel kétharmada olyan országokban található, amelyek befektetési célú letelepedési programokat kínálnak - írja a Portfolio.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem hiszed el: itt nyaralnak a magyar szupergazdagok 2024-ben, 5 millió/fő A turizmus és azon belül is a luxus utazások az egyik leggyorsabban növekvő szegmens ma a világon, globális piacának méretét 2023-ban 1,38 billió dollárra becsülték.

Az Egyesült Államok továbbra is domináns szerepet tölt be a szupergazdagok világában. A top 50 város rangsorának első három helyét amerikai metropoliszok foglalják el, és összesen 15 amerikai város szerepel ezen a presztízses listán. New York City vezeti a rangsort 744 százmilliomos lakossal, szorosan követi a Bay Area (San Francisco és Szilícium-völgy) 675 fővel, majd Los Angeles következik 496 ultragazdag lakossal. Az előrejelzések szerint ezekben a városokban a következő évtizedben akár 50%-kal is növekedhet a szupergazdagok száma.

Az ázsiai városok is egyre erőteljesebben képviseltetik magukat a listán. Jelenleg négy ázsiai város vagy régió található a világ top 10 százmilliomos központja között. Peking az 5. helyen áll 347 szupergazdaggal, Szingapúr szorosan követi a 6. helyen 336 fővel. Sanghaj a 7. helyet foglalja el 322 centimilliomossal, míg Hongkong 320 ultragazdag lakossal a 8. pozíciót birtokolja. A prognózisok szerint Szingapúr és Hongkong különösen magas, 100% feletti vagyonnövekedési rátára számíthat 2040-ig.

Európa helyzete a szupergazdagok körében változatos képet mutat. London, amelyet egykor a globális pénzügyi világ központjának tekintettek, jelenleg a 4. helyen áll 370 százmilliomos lakossal. Az előrejelzések szerint a brit fővárosban 2040-ig 50%-nál kisebb mértékben fog növekedni a szupergazdagok száma. Párizs és az Île-de-France régió 286 ultragazdag lakossal a 10. helyet foglalja el a rangsorban. Nizza az egyetlen másik francia város, amely bekerült a top 50-be, 95 százmilliomos lakossal.

Az elemzés rámutat arra is, hogy a legtöbb, szupergazdagoknak otthont adó városban az elmúlt év során csökkent a százmilliomosok száma. A 2040-ig terjedő előrejelzések azonban érdekes képet festenek a vagyonfelhalmozás és migráció jövőjéről. Számos ázsiai és közel-keleti város, köztük Hangcsou, Sencsen, Tajpej, Dubai és Abu Dhabi, várhatóan több mint 150%-os növekedést fog elérni a százmilliomosok számában.

Az Egyesült Államok várhatóan megszilárdítja vezető pozícióját a százmilliomosok vonzása terén. Olyan amerikai városok, mint Philadelphia, Atlanta, Scottsdale, Montecito, Santa Barbara, Nápoly, Denver, Tampa, Sarasota és Boca Raton egészséges vagyonnövekedési kilátásokkal rendelkeznek. A leggyorsabb növekedést azonban Rijád mutatja, amelyet Manchester, Perth, Stockholm, Isztambul és Szentpétervár követ a top 10-ben. A Közel-Kelet, különösen az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia továbbra is erős vonzerőt gyakorol a milliomosokra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tanulmány azt is vizsgálta, hol a legmagasabbak az átlagos négyzetméterárak egy 200-400 négyzetméteres prémium városi lakás esetében. Monaco vezeti a listát több mint 36 ezer dolláros négyzetméterárral, amelyet New York és Hongkong követ. Az ingatlanárak jelentősen emelkedtek az elmúlt évben, kivéve Londont, amely a tavalyi harmadik helyről a hatodikra csúszott vissza.

Milliomosok második otthonai

A százmilliomosok körülbelül 65%-ának van második otthona saját országán kívül, és ha a saját országukban lévő második otthonokat is beleszámítjuk, ez az arány 90% fölé emelkedik. Európában

Liguria,

Nizza,

Algarve,

Cannes és

Mykonos a legnépszerűbb helyek.

Az Egyesült Államokban a Hamptons, Palm Beach, West Palm Beach, Aspen, Park City és Jackson Hole vonzza a legtöbb szupergazdagot szezonálisan.

A jelentés azt is bemutatja, hogy a legalább 100 millió dolláros likvid befektethető vagyonnal rendelkezők közel egyötöde (17,1%) mindössze 10 egyetemen tanult világszerte. A top 10 egyetem közül hét az Egyesült Államokban található, és ezek az intézmények adják a világ százmilliomosainak 13,3%-át. A Harvard Egyetem vezeti a listát, ahová a világ szupergazdagjainak 3,6%-a járt, ezt követi a Stanford Egyetem 2,2%-kal és a Pennsylvaniai Egyetem 1,9%-kal.