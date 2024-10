Kiadták a riasztást, ítéletidő csap le Magyarországra: ezek a megyék biztos nem ússzák meg

A HungaroMet az ország középső és nyugati részére első, helyenként másodfokú riasztást adott ki.

Szerdán egy hullámzó front hoz újabb csapadékot, az ország nyugati felén már reggel is esni fog, kiadósabb mennyiség a Dunántúlon várható, akár még az ég is megdörrenhet. Keletebbre és a déli területekre csak később érhet el a csapadékmező, de itt is borongós időre kell készülni. A helyenként élénk, erős délkeleti szél később északnyugatira fordul. Délután 10-19 fok várható, a déli, délkeleti tájakon lesz melegebb.

Kép forrása: HungaroMet

Csütörtökön egy mediterrán ciklonnak köszönhetően marad a felhős, esős, záporos idő. Dél felől érkezik a csapadék, az ország túlnyomó részén délután szükség lesz az esernyőkre. A Dunántúlon feltámad az északias szél. Az átlagosnál hűvösebb időre készülhetünk, délután mindössze 12-17 fokot mutathatnak a hőmérők.

Kép forrása: HungaroMet

Pénteken dél felől újabb kiadós csapadékhullám vonul át. Estére a legtöbb helyen már megszűnik az eső. Az élénk, erős északi, északkeleti szélben 11-19 fokot mérhetünk. Hétvégén már csökken a csapadék kiterjedése, vasárnap már több helyen előbukkanhat a nap.

Szombaton inkább már csak északkeleten eshet tartósabban, az ország többi részén elszórtan lehetnek záporok. A mérséklődő szélben 13-18 fok várható. Vasárnap már több helyen előbukkanhat a nap, számottevő csapadéktól már nem kell tartanunk.