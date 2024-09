Árvíz 2024: újabb országos közutakat kell lezárni a folyamatosan romló helyzet miatt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Magyarországot is elérő árhullám miatt az elmúlt napokban több országos közúton is korlátozásokat kellett bevezetnie a Magyar Közútnak. A jelenlegi helyzet alapján a következő napokban elsősorban a Duna mentén további útlezárásokra számíthatnak a közlekedők, ezért a közútkezelő már most arra figyelmezteti a közlekedőket, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak az aktuális korlátozásokról, útviszonyokról.

Az elmúlt napokban a Magyar Közút több, a Dunához közeli kerékpárúti szakaszt, kompokhoz, révállomásokhoz vezető utat lezárt a forgalom elől Komárom-Esztergom és Pest vármegyében. Hétfőn azonban már a 14-es főúton a vámosszabadi határátkelőhöz vezető szakaszon is teljes útzárat léptetett érvénybe, és a 11-es főút Komárom-Esztergom vármegyei részein is több helyen vannak már most is teljes vagy félpályás korlátozások. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A vízügyi szakértőkkel, a katasztrófavédelemmel és a társhatóságokkal is folyamatosan egyeztetnek a közútkezelő szakemberei, részt vesznek a védelmi bizottsági üléseken is, így az első kézből kapott információk, valamint a 2013-as árvízi helyzet tapasztalatait figyelembe véve elmondható, hogy elsősorban Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében nemcsak a Duna, hanem annak mellékfolyói térségében a következő napokban további útlezárásokra kell számítania a közlekedőknek az árvízi védekezés vagy az elöntött területek miatt. A Magyar Közút felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az árvízben érintett területeken mielőtt útnak indulnak, minden esetben tájékozódjanak az aktuális útlezárásokról, korlátozásokról és forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatának weboldalán, a www.utinform.hu-n. A következő linken a cég diszpécserei folyamatosan frissítik a lezárt utak listáját: https://www.utinform.hu/hu/news/balesetek-torlodasok-rendkivuli-kozlekedesi-esemenyek?d=0. Nagyon fontos, hogy a korlátozásokat az autósok minden esetben vegyék komolyan és tartsák be, ne próbáljanak meg áthajtani, hiszen könnyen élet- és balesetveszélyes helyzetekbe kerülhetnek. A közútkezelő valamennyi értintett vármegyében a legmagasabb készültségi fokozatot rendelte el mérnökségei körében, hogy a korlátozások életbe léptetését és szükség esetén az árvízi védekezést is teljes kapacitással segíthesse.

