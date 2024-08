Egyre több magyar menekül ide a brutál hőség elől: ez lesz a jövő slágernyaralása?

A klímaváltozás hatására egyre több utazó keresi a hűvösebb úti célokat a nyári hónapokban. Az idei rekordmeleg évszak után sokan terveznek észak-európai vagy alaszkai utazást a következő szezonra.

Kathy Pafunda, egy 69 éves nyugdíjas audiológus Floridából, már most a jövő nyári norvégiai útját tervezi. "Szeretünk elmenekülni a nyári hónapokban, különösen akkor, amikor a szabadba menni olyan érzés, mintha kellemetlen fürdőt vennénk" - mondta a tampai lakos. "Florida most borzalmas."

Az iparág gyorsan reagál a változó igényekre. A Norwegian Air 10 új útvonalat indított Észak-Norvégia és európai városok között. Geir Karlsen vezérigazgató elmondása szerint lelkesek az Európából érkező északi úti célok iránti növekvő érdeklődés miatt".

A hajótársaságok is bővítik kínálatukat. A Norwegian Cruise Line Holdings 13 új útvonalat jelentett be Alaszkában, Kanadában és Új-Angliában 2026 nyarára, míg a Royal Caribbean Group idén növelte alaszkai kapacitását - számol be a Reuters.

Patrick Scholes, a Truist részvényelemzője szerint az éghajlatváltozás fokozatosan hat az utazási iparra, és a vállalatok alkalmazkodnak: némelyek gyorsabban, mint mások.

A ForwardKeys adatai alapján az Alaszkába érkező belföldi légi utasok száma 10%-kal nőtt idén nyáron az előző évhez képest, különösen a texasi utazók körében, akik május óta szenvednek a hőségtől.