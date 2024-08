Folytatódik a felújítás: erre lehet számítani a fővárosban, nagy lesz a forgalmi felbolydulás

Folytatódik a kerékpárút felújítása a Margit hídon, emiatt csütörtöktől jövő szerdáig megváltozik a forgalmi rend - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.

A tájékoztatás szerint a szigeti bejárót ebben az időszakban lezárják a gépjárművek elől, így a Margitszigetet gépjárművel csak az Árpád híd felől lehet majd megközelíteni. A Margit hídon a Pest felől érkező forgalom a szigeti bejáróig továbbra is csak egy forgalmi sávon haladhat - írták, hozzátéve, hogy gyalog vagy kerékpárral továbbra is elérhető marad a Margitsziget a Margit híd felől is.

A híd északi oldalán a budai hídfő és a szigeti bejáró között a járdán, a szigeti bejáró és a Jászai Mari tér közötti szakaszon továbbra is a Buda felé vezető külső forgalmi sávban kialakított gyalogos és kerékpáros folyosón keresztül lehet haladni - ismertették.

A korlátozás érinti a BKK járatait is; a 26-os autóbusz csak a Göncz Árpád városközpont és a Margitsziget - Centenáriumi emlékmű között közlekedik, míg a 226-os autóbusz ideiglenesen az Óbudai-sziget és a Göncz Árpád városközpont között jár, mindkét irányban érintve a Margitszigeten található Zenélőkút megállóhelyet.

A közlemény szerint a 4-es és a 6-os villamosok a korlátozás ideje alatt is változatlanul megállnak a Margitsziget/Margit híd megállóhelyen, a sziget megközelítését biztosító villamosmegállók a munkálatok ideje alatt is üzemelnek, azok megközelítése folyamatosan biztosított, de a korábban megszokottól eltérő forgalmi rendre kell készülni. A BKK az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát ajánlja, amellyel a menetjegy vagy a bérlet is megvásárolható.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

