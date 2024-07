Nagy a baj: a budapesti reptéren is fennakadásokat okoz a globális informatikai váláság

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hajnal óta fennálló informatikai hiba világszerte a repülőtereken és egyes bankokban is tömeges leállásokat okoz. A légitársaságok is problémákat jelentettek: sok járat nem közlekedik; leállt többek között a Delta Airlines és az American Airlines is. A Budapest Airport pénteken délelőtt közölte: az Eurowings, Ryanair, Turkish Airlines és Wizz Air járatait érinti a hiba. Több légitársaság manuálisan végzi az utasfelvételt. A Wizz Air közölte: jelenleg nem elérhető weboldala és mobilalkalmazása sem; továbbá foglalási rendszerük sem működik.

Címlapkép: Getty Images

