Végleg felszámolták a főváros szégyenfoltját: ilyen lett az új megálló

Kedd reggelre befejeződött az M2-es metróvonal Deák Ferenc téri állomásának Sütő utcai kijáratánál található beléptetőkapuk elbontása – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) befejezte a soha el nem készült elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó beléptető kapuk lebontását, mivel azok más célra nem használhatók fel. A kapukat hulladékként kezelik.

A kapuk bontása annak a jogi eljárásnak a lezárásával kapcsolatos, amelyet a BKK 2021 szeptemberében indított a Nemzetközi Választottbíróságon a kivitelező Scheidt&Bachmann (S&B) ellen. A bíróság kimondta, hogy az S&B szerződésszegést követett el, ami miatt a BKK joggal mondta fel a 2014-ben kötött szerződést 2018-ban. Ennek következményeként az S&B-nek vissza kellett fizetnie az előlegként kapott 3,8 millió eurót és kamatait, összesen 5,95 millió eurót, ami körülbelül 2,3 milliárd forint. Ez az összeg most a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésére használható fel.

Az elektronikus jegyrendszer terveit és kivitelezését 91 millió eurós (akkori árfolyamon 27 milliárd forintos) szerződés keretében az S&B végezte volna, de a projekt soha nem vált működőképessé. A Tarlós-féle városvezetés az utolsó pillanatig tagadta a problémákat, és csak akkor mondták fel a szerződést, amikor az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is felmondta a hitelszerződést. Mostanra az egyetlen metróállomáson kiépített kapuk is eltűntek, amelyek korábban csak a turistákat rémisztgették. Ezzel a budapesti elektronikus jegyrendszer egyetlen látható mementója is megszűnt létezni.

Címlapkép forrása: BKK Info