Ezek 2024 titkos európai nyaralóhelyei: 100 ezer alatt kijön egy hétvége, alig van turista

Az európai turisták még csak most kezdik felfedezni maguknak az olyan alulértékelt úti célokat, mint például Mostar, Gdansk, Tartu vagy éppen Ponza, holott valódi ékszardobozokról van szó. Itt túlárazott szállodák, éttermek és tömeg helyett helyett kedves házigazdák, finom ételek és különleges atmoszféra várja az utazókat.

Ha családi nyaralásról van szó, a magyarok elsősorban Horvátországban, Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban gondolkodnak, holott ezeken kívül számos egyéb izgalmas úti célt rejt a kontinens, szó szerint karnyújtásnyira. Érdemes kilépni olykor a fenti bűvös négyszögből, és olyan vidékeket felfedezni, amelyek nem csak látványosak, de még sokkal olcsóbbak is, mint a hagyományos nyaralóövezet túlárazott szállodái, éttermei, bazársorai.

Nagy Britannia például most kezdi felfedezni magának Boszniát, egyre többet cikkeznek róla: nem csak különleges az atmoszférája, de ár-érték arányban verhetetlen. Egy népszerű brit TikToker szerint például ma Európa egyik leginkább alábecsült úti célja, ahol kevesebb mint 200 fontból, azaz 93 ezer forintból kijön egy hosszú hétvége. Ebben benne van a repülőjegyek, a szállás, az étkezés és minden program - írta a LadBible. Magyarországról nem indul ugyan közvetlen repülőjárat, cserébe viszont autóval nincs beláthatatlan távolságban sem Szarajevó, sem pedig Mostar. Bosznia-Hercegovina tengernyi természeti szépséggel rendelkezik: pompás hegyekkel, folyókkal és vízesésekkel büszkélkedhet. Ma már biztonságos úti cél, az utak is jó állapotban vannak. Érdemes ellátogatni a fővárosba, Szarajevóba: a város szövete a régi, impozáns szovjet épületek és a modern, elegáns bevásárlóközpontok különleges keveréke. A látogatók számos múzeumot, mecsetet és templomot is felfedezhetnek itt, Medjugorje kis faluja pedig a katolikus hívők egyik legfontosabb zarándokhelye.

Szarajevóban olcsó, jó minőségű szálláshelyekből nincs hiány: 4 csillagos szállodát 20 ezer forintért is foglalhatunk 2 főre éjszakánként, Mostarban 10/10-es apartmant már 10 ezer forint környékén is.

De ezen kívül számos olyan pontja van még Európának, amelyekről alig hallottunk itthon, nem tipikus turistadesztinációk, de érdemes felkeresni őket. Például

Gdansk, Lengyelország

Lengyelország északi részén, a Balti-tengertől néhány kilométerre található Gdańsk. A gazdag történelmi emlékhelyekben bővelkedő, lenyűgöző stílusban megépített város város az idilli hosszú hétvége megtestesítője. Gdańsk könnyen bejárható egy hétvége alatt, pontosan 2-3 nap van benne.

Bár nem egy tipikus turistalátványosság, rengeteg meglepetést és kincset rejt azok számára, akik ellátogatnak ide.A városközpontot a második világháború után teljesen újjáépítették, és az eredeti épületek pontos másai állnak ma. Akár egy főnixmadár, újjászületett, és az óvárosához fogható helyet színes Hanza-házaival, sehol máshol nem találunk. A történelmi épületek között kanyargó kis csatornái, hídjai és apró szigeteinek labirintusa Szentpétervár hangulatát idézi. Valójában azonban Gdańsk a saját stílusával és különlegességével tűnik ki.

Varsóba repülőjegyet augusztusra 15 ezer forintért is találtunk, innen még 3 órát kell vonatozni ugyan, a jegy szintén nagyjából 15 ezer forint. A szállodai szoba ára 20 ezer és 30 ezer forint között van.

Tartu, Észtország

Európa idei három kulturális fővárosának egyike Tartu, a Baltikum kreatív és intellektuális központja, ahol a város élete a XVII. században alapított egyetem körül forog. A Nemzeti Levéltár északi és balti hatásokat ötvözi posztmodern külsővel - ezt feltétlenül érdemes megnézni. Tartu ideális úti cél a családi nyaralásokhoz, mivel a város minden korosztály számára változatos kikapcsolódási lehetőségeket kínál. Számos játszótér, park, múzeum, lenyűgöző interaktív kiállítás és nagyszerű vízi park biztosítja, hogy a helyi kirándulások feledhetetlen élményt nyújtanak. Nyáron szabadtéri fesztiválok lepik el a várost, köztük a romantikus filmeknek szentelt Tartuff és az IDeeJazz fesztivál.

Közvetlen repülőjárat Budapestről nincs, de akár már 50 ezer forint körül vásárolhatunk repülőjegyet Tallinnba, onnan pedig egy 8 eurós vonatjeggyel eljuthatunk 2 óra alatt Tartuba. 4 csillagos hotelt vagy apartmant pedig 2 főnek egy éjszakára 30 ezer forintért foglalhatunk júliusra.

Ponza, Olaszország

A nyáron az olasz fővárosiak tengerparti játszótere, Ponza, valahogy kívül esik a külföldi turisták látókörén, holott aki az igazi itáliai életérzést keresi, az itt megtalálja. Ezen az öt kilóméteres sziklás szigeten az életet a víz uralja: az úszni vágyók természetes medencékben és ősi barlangokban mártózhatnak meg, a napozók a félhold alakú öblök homokos strandjait töltik meg. Ponza csak egy kompútra van Rómától vagy Nápolytól - bár sokkal rövidebb az út a tengerparti Terracina városából.

Rómába Budapestről rengeteg olcsó repülőjárat indul, már akár 22 ezer forintért eljuthatunk. Ott Roma Termini pályaudvarról az Anzio Colonia pályaudvarra tartó vonatra kell átszállni, a jegy 5 euróba kerül. Az állomásról rövid sétával juthatunk el az Anzio kikötőbe, ahol kompot vagy szárnyashajót kell keresni Ponza irányába, nagyjából 30 euróba kerül a jegy. Szállást egy éjszakára 30-40 ezer forinttól is találhatunk 2 főre, augusztusra valamivel drágább, érdemes inkább szeptemberben, vagy akár még októberben felkeresni ezt a vidéket.

