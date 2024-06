Élve megfő ez az ország: sorra szedi áldozatait a brutális kánikula

Komoly hőhullám tombol Görögországban, mely már áldozatot is követelt már. 12 Celsius-fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Felszólították a lakosokat - mindenekelőtt az idős embereket, a gyermekeket és a krónikus betegeket -, hogy

Görögországból két turista, egy amerikai és egy holland férfi eltűnéséről érkezett jelentés, nem sokkal azután, hogy kiderült, Michael Mosley brit tévés személyiség elhunyt a hőségben tett túra során. Egy 59 áves amerikai férfi, Albert Calibet, kedden tűnt el Amorgosz szigetén, Katapola nevű falu felé tartva. Amorgosz önkormányzata a közösségi médiában osztotta meg az információt, Popi Despotidi, az alpolgármester szerint Calibet rendszeresen látogatta a szigetet az elmúlt évtizedben. Egy másik, 74 éves holland férfit vasárnap óta keresnek Samos szigetén, Marathokampou térségében. A hivatalos görög mentőcsapat és helyi lakosok is részt vesznek a keresésben. Konstantia Dimoglidou, a görög rendőrség szóvivője megerősítette, hogy mindkét férfit nagy erőkkel keresik légi úton is, de eddig egyikükről sincs információjuk - számol be a CNN.

A Görög Nemzeti Meteorológiai Szolgálat narancssárga figyelmeztetést adott ki, ami második legmagasabb riasztási szintet jelenti. Mint arról beszámoltuk, pusztító hőhullám tombol Görögországban és Törökországban 45 Celsius-fokot is elérő hőmérsékletekkel, ami mindkét ország meteorológusai szerint szokatlan az évnek ebben a szakaszában, így megnő az erdőtüzek veszélye is. A görög Vöröskereszt azt javasolta a lakosságnak, hogy ne tartózkodjon a napon, tartsa zárva a redőnyöket, igyon sok folyadékot és fogyasszon könnyű ételeket, valamint gondoskodjanak az idős családtagokról és barátokról.

A tűzoltóság az X közösségi portálon hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon magas az erdőtüzek kockázata, elsősorban Görögország középső részén, ahol télen kevés volt a csapadék, most pedig június eleje óta szokatlanul magas hőmérsékleteket mérnek. A török előrejelzések szintén figyelmeztettek az ország nyugati részében várható hőhullámra, amelyben a hőmérséklet akár a 45 Celsius-fokot is elérheti.

Ez mintegy 12 Celsius-fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Felszólították a lakosokat - mindenekelőtt az idős embereket, a gyermekeket és a krónikus betegeket -, hogy 11 és 16 óra között ne tartózkodjanak a szabadban.