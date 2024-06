Fontos változás a magyarországi buszjegyvásárlással kapcsolatban: erről jobb, ha minden utazó tud

A Volánbusz járataira szóló menetjegyek - a busztársaság saját jegyértékesítési hálózatán kívül - már nemcsak a MÁV-Start pénztáraiban és jegykiadó automatáiban, hanem - 5 százalékos kedvezménnyel - a MÁV appban és az ELVIRÁ-ban is megvásárolhatók - közölte a MÁV Zrt. szerdán.

A vállalat kiemelte azt is, hogy a MÁV-appban vagy a jegy.mav.hu oldalon megváltott jegyek csak a helyközi-távolsági autóbuszjáratokra érvényesek. A tájékoztatás szerint a jegyek átszállással történő utazásra is megválthatók, amennyiben több autóbuszjárattal lehet csak megközelíteni az úti célt. A jegyet elővételben ebben az esetben is a teljes szakaszra meg lehet vásárolni az applikációban vagy az interneten keresztül, ugyanis a buszjegyek adott útvonalra és járatokra szólnak, és a rajtuk szereplő érvényességi időn belül használhatók fel.

Tudatták azt is, hogy hamarosan helyjegy vásárlásra is lehetőség lesz az autóbuszjáratokra az applikációban és a jegy.mav.hu oldalon. A helyfoglalással igénybe vehető autóbuszjáratok a nyár folyamán kerülnek be a közös értékesítési rendszerbe. Az új jegyértékesítési mód igénybevételéhez a MÁV applikáció frissítése szükséges - olvasható a közleményben.

A társaság körül egyébként zajlik az élet, a Pénzcentrumon nemrég számoltunk be arról, hogy régen várt szolgáltatásfejlesztés valósul meg hamarosan a Volánbusznál: idén szeptemberig a társaság valamennyi helyközi járatának fedélzetén elérhetővé válik a készpénzmentes jegy- és bérletvásárlás. De ITT írtunk arról is, hogy évente több mint 100 millió forint kárt okoznak a rongálók MÁV-Volán-csoport járműveiben, ami óriási gondja a társaságnak.