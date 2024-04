Karbantartás miatt lezárják a Déli pályaudvart: ezeken a napokon egyáltalán nem lesz vonatközlekedés

Két áprilisi hétvégén, 6-án és 7-én, valamint 13-án és 14-én a Déli pályaudvaron komplex karbantartást végeznek, ezért akkor az állomás nem indít és nem fogad vonatokat, ugyanakkor a pénztárcsarnok a lezárás ideje alatt is megközelíthető marad - közölte a Mávinform szerdán a vasúttársaság honlapján.

Mint írták, a változás érint néhány péntek esti és hétfő hajnali vonatot is. Az említett időszakban a Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld állomás között egész nap pótlóbuszok közlekednek, hajnaltól késő estig félóránként indulnak. A megváltozott menetrendek már elérhetők a MÁV honlapján, valamint a menetrendi keresőkben és a MÁV applikációban is.

A Mávinform közölte, a Déli pályaudvar vágányain és a szerelvények tárolására, előkészítésére használt vágányhálózaton, valamint azok környezetében karbantartási munkálatokat végeznek majd. A helyszínen vasúti munkagépekkel és benzinmotoros kisgépekkel fognak dolgozni, ezért a hétvégén a nappali és az éjszakai órákban is a megszokottnál erősebb zajhatásra kell készülniük a környéken lakóknak a

Márvány utca - Győri út - Avar utca - Hegyalja út - Mészáros utca - Győző utca által határolt területen

- hívták fel a figyelmet. A teljes lezárás ideje alatt síncseréket, váltóalkatrészek cseréjét, az ágyazatban 280 tonnányi zúzottkő pótlását, valamint a felsővezeték és a biztosítóberendezés karbantartását végzik el, egy 200 méteres szakaszon új betonaljakat építenek be. Mint írták, nagygépes vágányszabályozás is lesz a Déli pályaudvar több váltóján és vágányszakaszán, valamint a nyílt vonalon a Budapest-Kelenföld felé vezető bal vágányon. Az alagút Kelenföld felőli kijáratánál a támfal és a kapuzat karbantartása, valamint a személypályaudvaron két peron aszfaltozása és a peronszegély cseréje is megvalósulhat.