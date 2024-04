Bármikor lecsaphat egy újabb gyors zivatar az országra: mutatjuk mikor a legvalószínűbb

A mai nap során estére még számíthatunk zivatarra, és a napokban is jellemző lesz, hogy néhol kisebb gyors záporok alakulnak ki.

Szerdán délnyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. Éjjel is sok lesz felettünk a felhő, és az északi, északkeleti tájakon helyenként futó zápor is előfordulhat. Csütörtökön a változóan felhős ég mellett többórás napsütés valószínű, napközben továbbra is helyenként lehet kisebb csapadék.

Csütörtök estétől azonban északnyugat felől ismét beborul az ég, és késő estétől az északi megyékben akár több helyen is eleredhet az eső. Szerdán még többfelé erős, északkeleten viharos lesz a délnyugati szél, estétől viszont mérséklődik a légmozgás. Csütörtökön a nyugati szelet inkább már csak élénk széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.

Kép forrása: Időkép

Az Időkép előrejlezése szerint csütörtökön napközben napos-gomolyfelhős idő várható, csak helyenként fordulhatnak elő futó záporok. Este északnyugat felől azonban egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, északnyugaton, északon és északkeleten egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz a nyugati-északnyugati szél. Hajnalban 5 és 12, délután 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.

Péntek reggel még északkeleten eshet néhol, majd napközben fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják a napsütést. A gomolyokból futó záporok főként északkeleten, keleten és néhol északnyugaton alakulhatnak ki. Többfelé élénk, a Dunától keletre helyenként erős lesz a nyugatias szél. A csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.

Szombaton elsősorban fátyolfelhők szűrhetik a napfényt, csapadék nem lesz. A nyugatias szél kevés helyen még felélénkül, a legtöbb helyen viszont már gyenge, mérsékelt lesz. Délután kora nyárias időre, 20-27 fokra van kilátás, az alacsonyabb értékeket északkeleten mérhetjük.

Vasárnapra száraz, napos-fátyolfelhős idő körvonalazódik. A délies szél a Dunántúl északi felén lehet élénk. A nappali felemelegedés tovább erősödik, 24-29 fok közötti maximumok várhatóak. Jövő hét elején folytatódik a nyárias meleg, 25-30 fokos maximumokkal, száraz, napos és többfelé szeles idővel.