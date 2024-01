Újra engedélyt adtak a Fertő tavi óriásberuházásra: nem hagyják annyiban a dolgot a civilek

Harmadjára is megadta a környezetvédelmi engedélyt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal a Fertő tavi óriásberuházáshoz, holott már két alkalommal – a Greenpeace és helyi civilek beadványa nyomán – a bíróság elkaszálta a kormányhivatal engedélyeit - számol be a Népszava.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tavaly novemberben írt ki új közbeszerzést a Fertő tavi beruházásra, amelynek a mellékletéből a korábbinál – illetve a kormányhivatal legújabb engedélyében foglaltnál – jelentősen visszafogottabb beruházás képe sejlik fel. Így az eddigi 77 hektárral szemben csak 47 hektáros lenne a vízitelep, jóval kevesebb épülettel. A fejlesztést két ütemre tagolnák, az első ütemből kikerült például a tóparti, 100 személyes szálloda ötlete, helyette a második ütemben, távlati lehetőségként számolna az építtető szállodával.

A beruházás ötlete mindenesetre a legfelsőbb szinten született meg korábban, a terveket maga Orbán Viktor ismertette a Modern Városok Programjának nyitányaként még 2015-ben Sopronban. Ennek nyomán a projekt irányítói egyre grandiózusabb terveket álmodtak a mocsaras-iszapos, az év nagy részében néhány tíz centi mélységű félszikes tó egyetlen magyar partjára.

Míg az eddigi pereket a Greenpeace közösen vitte a Fertő Tó Barátai Egyesülettel, most az utóbbi civil szervezet egyedül támadta meg a bíróságon a környezetvédelmi engedélyt. Major Gyula egyesületi elnök a lapnak elmondta: ezúttal is a Győri Törvényszék fogja tárgyalni az ügyet, de egyelőre nem tűztek ki tárgyalást.

Miután a projekt a Miniszterelnökségtől átkerült Lázár János minisztériumához, egy jóval szerényebb beruházásban gondolkoznak, ami most a közbeszerzésből is visszaköszön. Az óvatosabb tervezgetés arra utal, a kormányzatnál is tartanak attól, hogy pénztemetővé válhat a beruházás - jegyzi meg a lap.

Címlapkép: Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára (b) és Farkas Ciprián, Sopron (Fidesz-KDNP) polgármestere a Fertő tavi vízitelepen tartott sajtótájékoztatón 2023. november 8-án. MTI/Filep István