Áll a bál az M1-es tömegkarambol körül: ezt már tényleg senki sem hiszi el, mégis megtörténik

Bár 30-an sérültek meg, egy férfi pedig meghalt idén márciusban egy M1-es autópályán történt tömegbalesetben, ám kilenc hónap után sincs gyanúsítottja az ügynek.

Összesen 39-en sérültek meg, egy férfi pedig meghalt abban a tömegbalesetben, amely idén márciusban történt az M1-es autópályán, amikor porvihar csapott le. A baleset után ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás, ám kilenc hónap után sincs gyanúsítottja az ügynek – hangzott el az RTL Híradóban. A csatornával azt közölte a rendőrség, hogy eddig 138 bejelentést kaptak az ügyről, köztük több tucatnyi fotót és videót. A nyomozás most is folyik, több tanút is kihallgattak.

A riportban emlékeztettek, hogy aznap igen erős szél fújt és többször porátfúvás alakult ki egy 20 méteres sávon, az ebbe beleszáguldó autósok szinte vakon vezettek. Az autópálya kijelzőin figyelmeztettek a veszélyre, de korlátozás nem volt. Alig pár órával korábban a baleset helyszínétől alig 200 méterre a Budapest felé vezető oldalon, az autópálya lezárását senki nem kezdeményezte.