Már nemcsak a gazdagok kiváltsága: így utaznak az átlagos magyarok is télből a nyárba

Az idei szép és hosszú, enyhe ősz kitolta a téli, egzotikus üdülések szezonjának a kezdetét, de most, a téli óraállítás előtt már érezhető, hogy a napfény iránti vágyunk bizony egész évben tart. Az Invia.hu, Magyarország vezető, online utazásközvetítője megvizsgálta, az utazási piac nyári átrendeződései után mire számíthatunk idén télen: hova és hogyan utaznak a magyarok?

Miközben az őszi (október-novemberi) utazásokra az idei szezonban nem volt annyira jellemző az előfoglalás, mint az ezt megelőző években, az év végi ünnepekre tervezett utazásokra korábban kezdtek el ajánlatokat kérni a tengerparti ajándékozást, koccintást tervezők: közülük háromszor annyian fogják Zanzibáron köszönteni az új évet, mint tavaly, és rengetegen foglalták le már most az idén már Budapestről is közvetlen járattal elérhető Ománt a téli ünnepkör helyszínéül.

A fenti két, egzotikus úticélra jellemzően felnőttek, párok indulnak, míg a gyerekekkel utazók az idén is az előző években már bizonyított helyszínekben gondolkodnak: Egyiptom, Törökország és a Kanári-szigetek az örök kedvencek, nem csak a karácsonyi-szilveszteri időszakban, de egész évben; az őszi hónapokban ide foglalt utazások volumene +27 és +48% közötti emelkedést mutat a tavalyihoz képest.

Az idei tél sláger-úticéljai

A TOP 5-ben elért helyezésekért, a családi állapottól és a naptártól függetlenül, a hideg évszakokat általában nézve (októbertől áprilisig) így végül Egyiptom, Törökország, a Kanári-szigetek, Zanzibár és az Egyesült Arab Emirátusok versenyeznek, de a szezon végén érdekes lesz megnézni, hogy az idei év új slágere, Omán végül hogyan rendezi át ezt a sorrendet.

Aki elutazik, a távolságot keresi

Az Invia utasai körében már nyáron is csökkent a rövidebb, és többszörösére nőtt (a növekedés sorrendjében) a 9-, 15- és 11-napos üdüléseket választók száma: az őszi-téli időszakban a többség 8-9 napot tölt távol, és ezekre a napokra az utazások 76%-ában választanak all inclusive vagy ultra all inclusive ellátást. Azt látjuk, az ilyenkor az utazás mellett döntő közönség nem csak az enyhe időjárás, a nyári hangulat, a hosszabb nappalok és az új élmények miatt választja az egzotikus úticélokat, hanem a valódi kiszakadás, a napi teendő-listáktól való, igazi elszakadás lehetősége is egyre fontosabb.

Az utazásukat az Invia.hu oldalán, vagy a hálózat országszerte elérhető, 30 irodája valamelyikében lefoglalók több mint fele (55%) a 40-59 éves korosztályból kerül ki: számukra egy ilyen utazás öngondoskodás is, szóljon akár az év végi hajtásra való felkészülésről, akár annak kipihenéséről.

Melyik napokon szállunk repülőre?

Jól mutatja a fenti tény valóságtartalmát az is, hogy még azokra a desztinációkra is, ahova minden nap indulnak járatok, a legtöbben pénteken és vasárnap kelnek útra, a legkevesebben pedig hétfőn - nagyon úgy tűnik, hogy az utazás lefoglalásakor mérlegelt számos szempont közül kiemelkedik, hogy a hétfő reggelt már egy kellemes, napos helyen köszönthessük, ahol maximum az merülhet fel kérdésként, hogy a tenger, vagy a medence partján kívánjuk-e elfogyasztani a reggeli kávénkat.