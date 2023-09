Búcsút inthetünk a nyárnak? Kisebb lehűlést hoz a hétvége

Szeptemberben szinte végig meleg, napos időnk volt, ám szombaton kisebb lehűlés várható.

Az idei nyár igen nehezen akar véget érni, szinte egész szeptemberben meleg, napos időnk volt. Szombaton azonban nyugat-keleti irányban egy keskeny, szakadozott felhősáv vonul át az ország felett, melyből északon – igaz, csak elvétve – előfordulhat kisebb záporeső – írja a met.hu.

A szél először a Dunántúlon, délutántól pedig északkeleten és keleten is megélénkül, helyenként meg is erősödik. Nappal 22 és 28, késő este 13 és 19 fok között valószínű a legmagasabb hőmérséklet. A tartósabban felhős északi országrészeken nappal is csupán 20-21 fokig melegszik fel a levegő.

Vasárnap nem várható csapadék, napos időre van kilátás némi gomoly- és fátyolfelhővel. A délelőtti órákban hűvös idő várható, a levegő 16 és 19 fok közé melegszik majd, de az északi országrészben csak 13 fokig. Délután viszont tovább melegszik az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 között alakul, míg este 13 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.