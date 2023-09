Ez lehet minden vasúti bajnak az okozója? Rendkívül kevés magyar fizet teljes árat a jegyekért

Egy friss kutatás szerint a megkérdezettek alig 4 százaléka használ ország- vagy vármegye bérletet, sőt 10-ből csak hárman fizetnek teljes árat vasúti utazásért – írja a Népszava.

A magyarok 70 százaléka ritkán vagy egyáltalán nem utazik vonaton, napi szinten csak minden századik, heti rendszerességgel pedig minden harmincadik megkérdezett száll fel a MÁV szerelvényeire – derült ki a Publicus Intézet friss felmérésből, amit a lapnak a készített. Az adatok rámutattak arra is, hogy a vonatozók hatodának nincs más közlekedési alternatívája, több mint felük viszont annak ellenére is a vonatozást választja, hogy busszal vagy autóval is eljuthatna úti céljához.

Sokatmondó adat az is, hogy a válaszadók közel négytizede (38 százalék) ingyen vagy csak helyjeggyel utazik, negyedük (26 százalék) él valamilyen kedvezménnyel, négy százalék használ ország- vagy vármegyebérletet, s csak tízből hárman fizetnek teljes árat a jegyvásárlásnál. Az is kiderült, hogy teljes áron legtöbben a 30-44 közöttiek utaznak (két harmaduk), míg a kedvezményes jeggyel leginkább a 8-29 évesek élnek.