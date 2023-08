Vasúttal összehangolt menetrendet vezet be a Volán: örülhet, aki errefelé utazik

2023. augusztus 12-étől változik Aszód, Bag, Tura és Dél-Nógrád térségének autóbuszmenetrendje: a vasúttal összehangolt, gyorsabb eljutási lehetőségeket és sűrűbb kínálatot biztosító menetrendet társadalmi egyeztetés után, a beérkezett észrevételek, javaslatok figyelembevételével vezeti be a Volánbusz.

A Budapest és Hatvan közötti 80a vasútvonalon 2022 decemberében új vasúti menetrend lépett életbe: egész nap 30 percenként közlekednek a gyors eljutási lehetőséget biztosító InterRégió vonatok. Az új vasúti menetrend megteremtette annak lehetőségét, hogy a térség településeit érintő autóbuszok a vonatokkal összehangolva, a korábbinál kedvezőbb menetrend szerint közlekedjenek. A tervezett változásokat a Volánbusz nemcsak az érintett önkormányzatok vezetőivel, hanem 2023. június 21. és június 30. között online társadalmi egyeztetés keretében a lakossággal is véleményeztette. A társaság az észrevételeket, köztük a mintegy 280 lakossági kérést a menetrendek kialakításánál a lehetőségekhez mérten figyelembe vette, és számos ponton módosította az érintett járatok közlekedési rendjét. A társadalmi egyeztetés eredménye az aszod-bag-tura.vpe.hu oldalon tekinthető meg.

A módosítások 2023. augusztus 12-étől gyorsabb és összességében sűrűbb buszkínálatot jelentenek. Az új menetrend utasforgalmi hatásait, valamint a beérkező észrevételeket a Volánbusz folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén elvégzi a finomhangolásokat.

Változások Bag és Tura térségében

A 400-as és 402-es számú Budapest–Gödöllő–Aszód–Bag–Tura autóbuszvonalon munkanapokon napközben, továbbá hétvégenként az utazási igényekhez igazodva módosul a budapesti járatok által biztosított menetrendi kínálat; ezzel egyidejűleg munkanapokon csúcsidőszakban új járatok közlekednek Újpest-városkapuhoz és viszont. A jelenlegi utazási igények kiszolgálásának további javítása érdekében a reggel 9 óráig Budapestre beérkező járatok leszállás céljából a Hungária körúton, az Erzsébet királyné úti csomópontban is megállnak. Egy, a reggeli időszakban Budapestre beérkező járat a Kacsóh Pongrác úti megálló helyett az Uzsoki Utcai Kórház érintésével közlekedik.

A 401-es számú Budapest, Újpest-városkapu–Bag–Tura vonalon munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban új, közvetlen járatok indulnak Újpest-városkapuhoz, így a térségben dolgozók vagy tanulók számára az eddiginél kedvezőbbé válik Újpest és a Váci út környékének elérhetőség. A járatok megállnak Újpest-központnál, az Árpád Kórháznál és a Beller Imre utcánál is.

A 403–409-es számú Bag–Tura vonalon Bagon jelentősen bővül a Budapest-Keleti–Bag–Tura viszonylatú InterRégió vonatokhoz csatlakozó járatok száma, így Galgahévízről és Hévízgyörkről is egyetlen bagi átszállással elérhetővé válnak a Budapest felé közlekedő vonatok. Vasúti átszállással a főváros munkanapokon sűrűbben és bizonyos időszakokban gyorsabban is elérhető a térségből: csúcsidőben 15-30, azon kívül pedig 60 percenként biztosított az eljutási lehetőség, már kora hajnalban és késő este is.

Változások Aszód és Dél-Nógrád térségében Munkanapokon napközben, továbbá hétvégenként a budapesti járatok által biztosított menetrendi kínálat (422, 424, 426, 428, 430, 438, 432–435, 436, 437, 439 jelzésű vonalak) legfontosabb jellemzői:

Kartal és Aszód felől Budapest, Stadionhoz munkanapokon hajnalban 30, a reggeli csúcsidőszakban pedig az utasforgalomhoz igazodóan 10-15 percenként indulnak a közvetlen járatok.

A délutáni csúcsidőszakban Budapest, Stadiontól szintén az utasforgalmi igényekhez igazodóan 15-20-40 perces járatkövetés valósul meg Aszód és Kartal irányába.

A Kartal–Aszód–Budapest, Stadion járatok munkanapokon kora reggeltől 9 óráig megállnak leszállás céljából a Hungária körúton elhelyezkedő Erzsébet királyné útja, aluljáró megállóhelyen is, ezzel könnyebben megközelíthetővé válik a XIV. kerület Hungária körúti térsége is.

Az új menetrend tanítási szünetben is a jelenleginél sűrűbb és kiszámíthatóbb eljutási lehetőségeket biztosít.

Aszódon csúcsidőszakokban a vasúti csatlakozások is bővülnek, így már nemcsak a reggeli, hanem a délutáni csúcsidőszakban is 30 percenként biztosított a csatlakozás a Budapest felől érkező InterRégió vonatokhoz Kartal felé.

További fejlesztés keretében – a jelenlegi utazási viszonylatok megtartása mellett – egy új, közvetlen budapesti irány érhető el a 431-es vonalszámmal Újpest-városkapu– Aszód–Kartal–Palotás viszonylaton közlekedő új járatokkal, a reggeli időszakban Újpestre, a délutániban pedig Újpestről.

A vármegye- és országbérlettel rendelkezők az aktuális utazási céljuktól és a forgalmi helyzettől függően tetszőlegesen tudják igénybe venni a közvetlen buszokat a Stadion vagy Újpest felé, vagy akár a vonatokat a Keleti pályaudvar felé.