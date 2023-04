Hazai csúcsborokkal támad 2023 egyik legnagyobb dobása: ilyen sem volt még Magyarországon

Dr. Simon Botond és felesége egy elmulasztott borkirándulás után döntöttek úgy, hogy összehozzák közös platformra a borkedvelőket és a hazai borászatokat, hogy mindenki időben értesüljön az ilyen jellegű eseményekrők, és nem mellesleg új élményeket fedezhessen fel minél egyszerűbben. Az Országos Bortúra először egy weboldal volt, mára azonban már applikáció is, melynek elsődleges célja a hazai borturizmus élénkítése, de szeretnének borélmény közösségeket is létrehozni, ahol a hasonló érdeklődésű emberek kapcsolódni tudnak egymáshoz. A lényeg szerinte az lenne, hogy értőn fogyasszuk a bort, miközben új élményeket szerzünk és minél több helyet felfedezünk az országban.

Pénzcentrum: Mikor és milyen céllal indítottátok az Országos Bortúrát?

Dr. Simon Botond: 2021-ben indítottuk el, az volt vele a célunk, hogy egy olyan felületen keresztül tudjuk élénkíteni a borturizmust, ami egyszerűen áttekinthető, gyors, és a programokat, amik a borhoz kötődnek - legyen az egy tematikus borkóstoló egy pincészetnél vagy egy borbárban, boros jazz koncert, boriskola vagy bármilyen boros fesztivál-, egyetlen felületen el lehessen érni. Továbbá új borászatokat lehessen felfedezni, tájékozódni, hogy mik vannak a közelünkben, van-e náluk éppen program, amit lehet foglalni.

A másik célunk az volt, hogy egy borélmény közösséget hozzunk létre, és ezt fogalomként meg is próbáljuk honosítani. Azt gondoljuk, hogy ez a közösségépítés tudja elvinni az applikációt olyan irányba, ahol a tagok megfelelő információval tudnak majd szolgálni egymásnak, ajánlani kóstolóprogramokat, vagy akár megismerkedni egymással, együtt elmenni ezekre. Mindennek a megvalósításáig még hosszú út áll előttünk, jelenleg az alapjait tesszük le, lépésről-lépésre építkezünk.

Az applikációban van lehetőség arra, hogy az emberek chateljenek egymással?

Még nincs, ezért is indítottuk el a kampányunkat, mert a Brancs segítségével egy Borrangadó névre hallgató modult szeretnénk lefejleszteni a Bortúra Apphoz. Terveink szerint minél több aktivitást hajt végre a felhasználó az applikáción keresztül, annál több pontot kap majd. Aktivitásnak nevezzük például, ha programot foglal, becsekkol és értékel vagy éppen borászatot ajánl. Minél magasabb a pontszáma valakinek, annál magasabb szintre tud lépni, és ezt digitális pecsétekkel, jelvényekkel fogjuk jelezni. Az egyes szinteken pedig különféle jutalmakban részesülnek a borkedvelők.

Majd ha programot szervezel, egy kattintással be tudod hívni a saját közösséged tagjait, nem kell őket egyenként kiértesíteni. Különböző kihívásokat is lehet teljesíteni, akár csapatok között, pl. Szekszárd Top 10: járd végig a szekszárdi borvidék 10 legjobb borászatát négy hónap alatt, és akkor megkapod a „szekszárdi superhero” jelvényt.

Miért fontos számotokra 2023-ban ennyire a közösség kialakítása?

A világ mostanra tényleg nagyon felgyorsult, és felszínes lett. Legutóbb a covid mutatta meg, mekkora szükségünk van olyan emberekre, olyan közösségre, ahol jól érezzük magunkat. Ez lehet egy kislétszámú közösség is, akik összetartanak, akikre lehet számítani, akikkel lehet egy irányba menni, beszélgetni.

Azért fontos a közösségépítés, mert általa hasonló érdeklődésű, hasonló értékrendű emberek tudnak úgy összeverődni, hogy korábban nem is ismerték egymást, de így könnyen új kapcsolatokra, új ismerősökre, új élményekre találhatnak. A világban rengeteg féle közösség van, legyen szó üzleti, motivációs vagy bármilyen szabadidős tevékenységről, mi a borélmény közösséget szeretnénk meghonosítani. Nem kell expert szinten lenned, hogy csatlakozhass, ha még éppen csak ismerkedsz a borok világával, esetleg a 20-as éveid elején jársz, és a sörről már éppen váltottál borra, és úgy gondolod, hogy jó lenne még többet tudni róla, tudd, hogy vannak hasonló lelkületű emberek, akik a borok világában hasonló tapasztalatokkal rendelkeznek, mint te és így egymást tudjátok erősíteni. A lényeg az, hogy értőn fogyasszuk a bort, miközben együtt új élményeket szerzünk és minél több helyet felfedezünk az országban.

Te személy szerint hogyan kapcsolódsz a borturizmushoz?

Fogorvos vagyok, tehát a turizmushoz, a boros világhoz nem kapcsolódok szakmailag, viszont borkedvelőnek tartom magam. Az értékteremtés az, ami nagyon fontos nekem, több olyan startup-os kezdeményezésben voltam már benne az elmúlt 13 évben, ami a semmiből épített valamit. Köztük van, ami a tanulmányaimhoz kapcsolódott, például sikerült bizonyítanunk, hogy a szájpadlás alkalmas az emberi azonosításra.

De meg kell jegyeznem, hogy a boros applikáció ötlete nemcsak az enyém, Szonjával, az alapítótársammal, akit nem mellesleg 2022-ben a top10 legígéretesebb fiatal turisztikai szakember közé választottak, a közös projektünk. 3 évvel ezelőtt, a covid első hulláma után Villány környékén jártunk, bementünk a Günzer Családi Pincészetbe, ahol nagyon kedvesen meginvitáltak bennünket az éppen akkor induló Ördögárok-túrára. Sajnos mi azon akkor nem tudtunk részt venni, mert hirtelen jött és vissza kellett mennünk Budapestre, de visszafelé a kocsiban arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne egy olyan felület, ahol előre tudunk tájékozódni, akár foglalni is, megnézhetnénk, mi van éppen a közelünkben. Számunkra itt született meg az Országos Bortúra ötlete.

Az indulás előtt piackutatást végeztünk, megnéztük, milyen lehetőségeink vannak, az ötlet megvalósításához pedig sikerült forrást szereznünk a Hiventures Állami Tőkebefektetőn keresztül. Így 2021 márciusában elindult az Országos Bortúra, de akkor még csak egy weboldallal. A Bortúra App-ot úgy alkottuk meg, hogy a felhasználóknak az applikáció egy egyszerűen áttekinthető, fiatalos és könnyen kezelhető felület legyen. Ha tetszik egy program, akkor 3-4 kattintással eljuss addig, hogy már ki is van fizetve, és nem kell e-mailezned, telefonálnod, csak annyi a dolgod, hogy elmész a helyszínre, és jól érzed magad.

A szolgáltatói szinten kicsit más a helyzet. Ennek oka, hogy a világon mindenhol a borturizmusban részt vevő vendéglátók egy részének ma még elég konzervatív a szemléletmódja, és a digitális transzformáció nem mindenkinél tart ugyanazon a szinten. Vannak olyan partnereink, akiknek a szervezésre van egy teljes menedzsmentjük, és van, ahol a borász csinál egymaga mindent. Éppen ezért a rendszerünket úgy találtuk ki, hogy az valódi segítség legyen mindenkinek. Úgy alkottuk meg, hogy ne legyen hosszabb és nehezebb létrehozni egy borkóstolót a Bortúra Appon, mint egy Google-naptár bejegyzést vagy Facebook-eseményt, sőt!

Külföldiek felé nyitásban gondolkodtok esetleg?

Van már egy külföldi partnerünk, akivel átlépjük az országhatárt. Az applikáció jelenleg még csak magyarul tud, de rövid távú tervünk, hogy angolul és más idegen nyelveken is elérhetővé tegyük. Célunk, hogy a Magyarországra látogató külföldiek a segítségünkkel rátaláljanak azokra a hazai borászatokra, akik idegen nyelven is tartanak borkóstolókat, vagy a jövőben akár külföldön is tudjunk borkóstolókra foglalni az applikáción keresztül, mondjuk Toszkánába.

Ma még kevés külföldi turista tudja, hogy Magyarországon milyen komoly borkultúra van.

Igen, mennyiségben kicsik vagyunk mondjuk a franciákhoz képest, de minőségben büszkén mondhatjuk, hogy egyértelműen egyre több olyan borászat van itthon, akik nemzetközi borversenyeken is kiváló eredményeket érnek el, valamint az exportnak köszönhetően egyre több külföldi ismerkedhet meg a magyar borok sokszínűségével. Hiszen gondoljunk bele, ha megy az országban az ember akár csak 20 km-t, könnyen előfordulhat, hogy már egy másik borvidéken találja magát, ahol teljesen más talajadottságokkal találkozik. Részben emiatt is nagyon színes a magyar borválaszték. És azt látjuk, hogy van igény a külföldiekben a borkultúránk megismerésére, hosszú évek óta rengeteg utazási iroda ajánl külföldieknek magyar borkóstolókat.