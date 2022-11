Nem kell aggódniuk a síelőknek Ausztriában (x)

Nincs veszélyben a síszezon az energiaárak miatt

A téli sportok szerelmeseit már hetek óta lázban tartja a nagy kérdés: mi lesz a síeléssel ilyen energiaárak mellett?

Ausztriában a téli turizmus hatalmas jelentőséggel bír, így a szálláshelyek és síközpontok bezárása nincs napirenden az energiaválság árnyékában sem. A magyar tulajdonú SissiPark sípályaszállás is zavartalan szezonra számít; sem a környékbeli sípályakezelőktől, sem a régió kormányzati szerveitől nem érkezett feléjük olyan információ, amely bármiféle korlátozást lengetne be.

Vendégként mire lehet számítani?

Fűtött sítárolóra, fűtött apartmanokra és kellemes esti szaunázásra. Egyszóval ugyanazokra a szolgáltatásokra, amikre eddig is. Ausztriában szép számmal áll rendelkezésre tűzifa, ami a szállásadókat is segíti a költségmérséklésben és az esetleges gázingadozások kivédésében is.

A SissiParkban sok a visszatérő vendég, akiknek fontos, hogy a jól megszokott kényelmet és szolgáltatást kapják. Éppen ezért az apartmanszállások két helyszínén, Lachtalban és Schladmingban is megkérdezték a helyi gáz, -áram és- internetszolgáltatókat, hogy miképp készülnek fel a váratlan helyzetekre. A környéken 5-6 vízierőmű üzemel, amik bőven gondoskodnak a vendéglátóhelyek energiaellátásáról, emellett pedig a fűtés 100%-ban fatüzeléssel történik, így a szálláshelyek fűtési költségeiben sem számítanak jelentős emelkedésre. Ez jó hír a vendégeknek, hiszen a korábbi áron vehetik igénybe a SissiPark szállásait, valamint nem kell azon izgulni, hogy a síelésből visszatérve lesz-e meleg víz az apartmanban vagy be tudnak-e ülni egy átmelegítő szaunázásra.

Mennyibe fognak kerülni a síbérletek?

A magyarok által kedvelt Lachtalban a főszezon alatt 52 euró a felnőtt napijegy, a szezon elején és végén pedig a szállásfoglalás mellé kedvezményes bérletet is biztosítanak. Schladming-4 hegy síterepen összesen 123 km sípálya biztosított, így itt a napijegy már 68 euró, viszont az előre váltott online jeggyel lehet spórolni.

A síbérletek áraiba nem csak az energiahasználatot kalkulálják bele, hanem (a teljesség igénye nélkül) a pályabérletet, a fejlesztéseket, a karbantartási és amortizációs költségeket, az ott dolgozók béreit és a szükséges biztonsági intézkedéseket is. Ebből jól látszik, hogy a bérletárak emelkedését nem kizárólag az energiaárak emelkedése okozta.

A SissiPark pályaszállás apartmanok december elejétől privát szaunával és igazi alpesi hangulattal várják a síelni vágyókat Lachtal, Schladming és Nassfeld síterepein.

