Pofátlanul megy a túlszámlázós csalás Budapesten: ezt a helyet messzire kerüld el, kifosztanak

Hírünk a világban: csúnyán lehúzták egy budapesti bárban az egyik legsimertebb szlovák utazóvloggert. PPPeter a legrosszabbra értékelt kelet-európai kocsmákba, éttermekbe és szállásokra szokott ellátogatni, de amit a magyar fővárosban talált, arra nem számított. Rejtett kamerával indultak leleplezni a "klasszikus" túlszámlázós csalást: hamar rá is akadtak két nőre, akik a lehúzós kocsmába vezették őket. Végül majdnem 90 ezer forinttal lettek rövidebbek. A kommentek szerint más turisták is bedőltek már a Hajós utcai átverésnek.

Magyarországra látogatott az egyik legnépszerűbb utazóvlogger, PPPeter, aki arról lett ismert, hogy Közép- és Kelet-Európa legrosszabbra értékelt vendéglátóhelyeire látogat el. A több mint 800 ezer feliratkozóval rendelkező szlovák vlogger most Budapest legrosszabbra értékelt helyét szemelte ki, de amit ott talált, arra még ő sem számított.

Már az értékeléseket olvasva kiderült, hogy Budapest legrosszabb helye, egy Hajós utcai bár minden bizonnyal egy "klasszikus" túlszámlázós csalás helyszíne. A szisztéma is ősrégi: a pórul járt turisták arról számoltak be, hogy két nővel elegyedtek szóba a Hajós utcában, akik italra invitálták őket a helyre, ami Hajós caffee néven van fent a Tripadvisoron. Újabban a népszerű társkeresőkön is vadásznak a külföldi áldozatokra, a randikat pedig a szóban forgó bárba szervezik.

Volt, akinek végül 200 ezer forintot számláztak ki két kör italért, de más turisták sem jártak jobban, több száz euróval rövidíteték meg őket. A videós szerint már az is intő jel, hogy a helyet nem a tulajdonosa tette fel a Tripadvisorra, hanem a korábban pórul járt turisták, akik a többieket akarják figyelmeztetni.

PPPeter és barátja, Vlad elhatározta, hogy bemutatja, hogyan is zajlik egy ilyen átverés: rejtett kamerákkal felszerelkezve indultak el az Operaház melletti utcába, ahol úgy tettek, mintha eltévedtek volna. Bele is futottak két nőbe, akik leszólították őket, az ál-turisták pedig bele is mentek, hogy igyanak meg valamit. Bár a környéken számos kocsma és étterem van - séta közben is elmentek kettő mellett -, de a nők az ominózus bárhoz vezették őket, ami zárva volt, csak a kedvükért nyitott ki.

A videós félig magyar, így egyből fel is tűnt neki, hogy a pálinka erősen fel van vizezve. Az is intő jel volt, hogy a helyen nem volt sör, csak elég drága, kisüveges pezsgő. A hölgyek pedig végig arra biztatták őket, hogy igyanak még egy kört. A számla kikérésekor érkezett a feketeleves, az árak és a végösszeg forintban volt feltüntetve, vélhetően azért, hogy a külföldiek nehezebben szúrják ki a csalást. Végül ittak a két nővel

12 felvizezett pálinkát, darabját kb 4100 forintért (PPPeter dollárban írta ki, mennyit számláztak nekik),

két kis üveg (talán 3 dl-s) pezsgőt, aminek darabja kb. 16 500 forint volt,

és a nők kértek még két kisdobozos kólát, aminek darabjáért kb 2000 forintot számláztak ki.

Mindezt nagyjából 20 perc alatt, szóval, ha valódi pálinkát kaptak volna, az eléggé beüt a két szlovák fiatalnak. Ám elmondásuk szerint egyáltalán nem rúgtak be.

A végösszeg 84 ezer forint lett, a pultos pedig közölte, hogy nem fogadnak el kártyát, készpénzben kell rendezni a számlát.

De a bár alkalmazottja készségesen elkísérte őket az ATM-hez, ahol a két fiatal kérdőre is vonta: a felszolgáló azt állította, nem tudja mi folyik a helyen, ő csak egy hónapja dolgozik ott. Valljuk be, ezt azért elég nehéz elhinni, hiszen korábban csak a két nő kedvéért nyitotta ki a bárt, más nem is mulatott ott.

PPPeterék kifizették a számlát, majd megpróbálták kérdőre vonni alkalmi ivópartnereiket is, akik nem voltak túl közlékenyek, elmenekültek. A videósok a szállodájukba menet belefutottak két másik nőbe is, akik szintén benne lehetnek az átverésben, a TripAdvisor kommentek alapján ugyanis legalább két női páros vadászik a gyanútlan turistákra a Hajós utcában. Ez a két hölgy sem volt túl kedves, amikor rájöttek, hogy leleplezték őket...

A kormányok is lehúzásra figyelmeztetik a turistákat

Nem ez a videó az egyetlen, amely rombolhatja a főváros renoméját: korábban a Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy mi midenre figyelmeztetik más országok az állampolgáraikat, ha Magyarországra, vagy Budapestre látogatnak.

Az amerikai hivatalos tájékoztató például arra hívja fel a figyelmet, hogy bár alapvetően jó a közbiztonság Magyarországon, de a lopás gyakorinak számít a turisták kárára. A brit kormány a tömegközlekedés kapcsán megjegyzi, hogy a polgároknak gyakran meggyűlik a baja a jegyvásárlással, amiért meg is büntetik őket az ellenőrök. A britek, akik arra is felhívták a figyelmet, hogy az ide utazók ne váltsanak pénzt az utcán, és ügyeljenek arra, hogy olyan bankjegyeket kapjanak, amelyek érvényesek. Ugyanis, mint írják, vannak például olyan taxisok, akik lejárt, vagy érvénytelen bankókat adnak vissza a külföldieknek a visszajáróval.

A kanadai kormány pedig külön is felhívja a figyelmet a fenti videóban szereplő lehúzásra:

Ne kérje a taxisofőröket, hogy bárokat vagy klubokat ajánljanak! A fiatal nők néha megkeresik az utazókat a jó hírű bárokban azzal, hogy meghívják őket egy másik, közeli szórakozóhelyre. Az új helyen egyes utazók bűncselekmények áldozatává válnak, vagy nagyon magas számlákat kapnak az italokért

- áll a hivatalos tájékoztatóban, amiben azt is tanácsolják a Magyarországra érkezőknek, hogy legyenek gyanakvóak, ha az út szélén álló autósokat látnak, mert lehet, hogy a bűnözők csapdájába sétálnak.

Címlapkép: YouTube