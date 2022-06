Vöröskód: nemcsak Müller Cecília, a Belügyminisztérium is meghosszabbítja a hőségriadót

A tartós hőség miatt péntek 20 óráig meghosszabbítja a hétfőn elrendelt vörös kódot Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. A minisztérium közleményében kiemelte: a vörös kód célja egyrészt, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, valamint a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

"Nagyon fontos, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni" - írta a BM, hozzátéve: ha fennáll az életveszélyes állapot lehetősége, akkor tárcsázzák a 112-es segélyhívószámot.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt közölte: pénteken a minimumok általában 17 és 23 fok között alakulnak, a hidegre érzékeny helyeken azonban pár fokkal hűvösebb is lehet a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 33 és 39 fok között valószínű. Az előrejelzés szerint a hétvégén hidegfront érkezik, ennek hatására többfelé lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, kissé a hőség is enyhül. Néhol 30 fok körülire mérséklődik a meleg, de többfelé továbbra is 35 Celsius-fok feletti csúcsértékek várhatók.

Az országos tisztifőorvos jövő hétfő éjfélig hosszabbította meg a hétfő óta tartó, eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást.