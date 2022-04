Fontos bejelentés érkezett a Volánbusztól: végre ezt is meglépték, már hiányzott

A MÁV-START a kerékpáros utasok igényeit felismerve az elmúlt években jelentős lépéseket tett kerékpárszállítási szolgáltatások fejlesztésére, ezzel is segítve a szabadidő aktív eltöltését és az egészségtudatos életmód ösztönzését. Ennek sikere jól látható, 2021-ben minden korábbinál több, közel 700 ezer kerékpárjegyet váltottak az utasok a járatokra. A Volánbusz Budapest és a Mátra között közlekedő egyes autóbuszjáratain idén újra elérhető a kerékpárszállítási szolgáltatás. Valamennyi HÉV-vonalon hétközben vonaljeggyel, gyűjtőjeggyel vagy kerékpárbérlettel, hétvégén és ünnepnapokon pedig díjmentesen lehet kerékpárt szállítani.

A munkába és az iskolába járáshoz az elővárosi vonatokon közlekedő valamennyi vonaton szállítható kerékpár: a korszerű motorvonattal kiszolgált viszonylatokban az alacsony padlós belépés és a széles ajtók könnyebbé, a vázak rögzítésére szolgáló biztonsági öv pedig biztonságossá is teszik a biciklik szállítását. Azokon a mozdonyvontatású ingavonatokon és a régebbi motorvonatokon, amiken van kerékpárszállító kocsi, akár 20 kerékpárt is lehet szállítani. A rendszeres ingázást segíti, hogy 50 kilométeres távolságig a kerékpárjegy olcsóbb, mint egy villamos- vagy buszjegy ára. Sőt, kerékpár havibérlet is váltható, amely akár havi 4 oda-vissza utazás esetén már megtérül.

A Balaton változatlanul a kerékpárosok legkedveltebb célpontja. Az északi parton közlekedő tapolcai sebesvonatokban már az áprilisi hétvégéken is nagy kapacitású kerékpárszállító kocsi közlekedik, nyáron pedig számos szerelvényben biztosított kiemelt kerékpáros kapacitás.

A Tisza-tó is egyre népszerűbb természetközeli és könnyű biciklis terep, ezért a tavalyi év sikere után március közepe óta újra közlekedik a speciálisan a biciklisták igényeire szabott, nagy befogadóképességű, 63 kerékpárhellyel rendelkező Tisza-tó expressz a Keleti pályaudvarról. A vonat április 3. óta Tiszafüred helyett már egészen Balmazújvárosig jár, hogy a Hortobágy festői pusztái is szabadon felfedezhető legyen bringával. Az expressz mellett Kisújszállás–Abádszalók–Kisköre között egy plusz vonat jár, és a vonalon közlekedő vonatok többsége minden nap nagy kapacitású kerékpárszállító mellékkocsival (BDzx) közlekedik. A Debrecen és Balmazújváros között zajló pályafelújítási munkák miatt kerékpárszállítással jelenleg Debrecenből Karcagon vagy Kisújszálláson keresztül érhető el a Tisza-tó.

Hazánk számos további helyszíne, köztük hegységek, dombvidékek, alföldi folyóvölgyek kerékpárút-hálózata is egyre kiterjedtebb, ezért évről évre újabb kocsikat alakít át a MÁV-START kerékpárszállítás céljaira, és többek között Sátoraljaújhely, Pécs, Szombathely, Zalaegerszeg és Szeged felé jelentős kerékpáros kapacitással közlekednek távolsági vonatok, a regionális forgalomban pedig több vonalon közlekednek felújított Bzx kerékpárszállító mellékkocsik. A Dunakanyar és a Pilis felé a szobi és esztergomi vonalakon az emeletes KISS motorvonatokon is vihető már kerékpár, a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tram-traint is ki lehet próbálni biciklivel is, sőt a felújított balatonfenyvesi kisvasúton is biztosított ezek szállítása.

Magyarország három legnagyobb tavához, a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz és a Fertő tóhoz az ország bármely vasútállomásáról, egész napra érvényes, távolságtól függetlenül egységesen 420 forintért megváltható kerékpáros túrajeggyel lehet könnyen eljutni, ami automatából váltva 5 százalékos, online vagy applikációból vásárolva pedig 10 százalékos kedvezménnyel érhető el. A Fertő tavi túrajegy például egészen Sopronig, sőt az Ausztria területén lévő Pomogyig is érvényes, de a Tisza-tavi túrajegy is érvényes a Hortobágyra történő kerékpárszállításhoz is.

A START Klub kártyacsalád tulajdonosai szombatonként továbbra is díjmentesen szállíthatják bringájukat bármely belföldi viszonylatban, a havibérletes utasok pedig hétvégente a bérlet érvényességi területén. A Magyar Kerékpárosklub tagjai részére 25 százalék kedvezmény jár bringajegy árából. Egyre több nemzetközi vonaton is lehetővé válik a kerékpárszállítás, többek közt Ausztria, Szlovénia, Erdély és a Felvidék felé.

A kerékpárszállítással kapcsolatos minden információ, például menetrendek, túraajánlók a MÁV-START kerékpáros aloldalán érhetők el. Ha valaki mégsem vinné magával a kerékpárját a teljes utazáshoz, csupán az állomást közelítené meg vele, országszerte mintegy 2000 kerékpár tárolására alkalmas, fedett, bekamerázott B+R kerékpártároló épült az utóbbi időben, kiemelten Budapest elővárosaiban.

Hétvégente a héveken ingyenes a kerékpárszállítás

Valamennyi HÉV-vonalon is szállítható kerékpár azokban a kocsikban, amelyeken kerékpár piktogram található. A HÉV-eken hétközben vonaljeggyel, gyűjtőjeggyel vagy kerékpárbérlettel, hétvégén és ünnepnapokon pedig díjmentesen lehet kerékpárt szállítani.

A Volánbusznál áprilistól újra elérhető a kerékpárszállítási szolgáltatás, a tavalyi évvel megegyezően a Budapest és a Mátra között közlekedő egyes autóbuszjáratokon. Az autóbusz hátfalára szerelt kerékpárszállítókon járatonként 3 kerékpár is szállítható. Az 1044-es számú, Budapest–Gyöngyös–Mátraháza-Galyatető-Mátraszentistván-Mátraszentimre autóbuszvonal Budapestről 8:15-kor, Mátraszentimréről pedig 14:55-kor, valamint az 1046-os számú, Budapest–Gyöngyös–Mátraháza–Parádfürdő–Bükkszék autóbuszvonal Budapestről 7:45-kor és 11:45-kor, Bükkszékről pedig 13:30-kor és 17:30-kor induló járataira a meghatározott viszonylatokon egy útra 990 forintért, elővételben váltható kerékpárjegy a Volánbusz honlapján, a visszaváltás lehetősége nélkül. A kerékpárjegy a Volánbusz budapesti pénztáraiban is megvásárolható menetjeggyel együtt, vagy korábban már megvásárolt menetjegy mellé önállóan is.

A szolgáltatás a vonóhorgos szállítóeszközre történő felszerelést lehetővé tévő egyes megállóhelyek között vehető igénybe mindkét irányban: Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar és Gyöngyös, autóbusz-állomás, Mátraháza, autóbusz-állomás, Galyatető, Kodály Zoltán sétány, Mátraszentistván, központ, Mátraszentimre, Vadvirág turistaház, Parádfürdő, kórház és Bükkszék, gyógyfürdő állomások között. A szolgáltatás mellett a – kizárólag összecsukható – kerékpárok poggyásztérben történő szállításának lehetősége is megmarad a kapacitás erejéig, az útipoggyász szállítására vonatkozó feltételek és díjszabás szerint.