Már elérhető a Wizz Air őszi-téli menetrendje: nem lehet elég korán kezdeni a tervezést

A légitársaság bejelentette 2022 októbere és 2023 márciusa közé eső téli időszakra vonatkozó menetrendjét. A vonzó úti célok gazdag választékát magába foglaló hálózat 1100 útvonalából 810-re már foglalhatóak jegyek: az utazni vágyók több mint 120 000 járat és 26 millió kedvező árú ülőhely közül válogathatnak.

Ahogy az iparág is visszatér a világjárvány előtti működéshez, úgy a Wizz Air is tovább bővíti hálózatát, hogy 2022-2023 telén Európa-szerte repíthesse utasait. A jordániai Akaba és az egyiptomi Hurghada egyaránt a téli menetrend visszatérő járatai közt szerepelnek.

A WIZZ Flex szolgáltatás pedig továbbra is az utazások elengedhetetlen biztosítéka lehet. A szolgáltatást a foglaláskor vehetik igénybe az utasok, így váratlan esemény, időpont- vagy útvonalváltoztatási igény esetén lehetőségük nyílik arra, hogy legkésőbb három órával a felszállás előtt lemondhassák foglalásukat, majd a WIZZ kreditben visszakapott teljes jegyárat a légitársaság egy másik járatára költsék el. Így a tervezés időszakában sem érheti meglepetés már az utasokat.

Örömmel jelentjük be a 2022-2023-as téli időszakra vonatkozó új menetrendünket. Idén is változatos úti célokban bővelkedik a lista, ugyanis igyekeztünk az üzleti, valamint az üdülési céllal utazók kedvében is járni

– nyilatkozta Trubek Zsuzsa, a cég szóvivője.