Fullon lehetnek a szállodák a márciusi hosszú hétvégén: teljesen elengedték a járványt a magyarok

Lassan elérkezik az idei év első hosszú hétvégéje, a koronavírus ötödik hulláma már enyhülni látszódik, a SZÉP-kártyák pedig még mindig felhasználhatóak, így szinte minden adott a pihenéshez. A tavalyi lejtmenet után a szállodák is optimistábban tekintenek a március 15-i nemzeti ünnepkor esedékes 4 napos hosszú hétvégére, javarészt teltházra számítanak, a foglalások pedig már most elkezdődtek. A Magyar Éttermek és Szállodák Szövetsége pedig a "békebeli", 2019-es forgalomra számítanak.

Az iszonyatos munkaerőhiány és a koronavírus betett a belföldi turizmusnak, a kényszerbezárások miatt kiesett bevételt nehezen lehet pótolni. Idén azonban már talán kilábalhat a szektor a válságból, hiszen már a tavalyi év végén fellendülni látszott az itthon pihenő belföldi turisták utazási kedve. A hazai szállodák teljes bruttó forgalma 2021-ben országosan 244 milliárd forint volt, ami 25,6 százalékkal meghaladta az előző évit, de 50,8 százalékkal kisebb a 2019-ben elért 495,5 milliárd forintnál. A KSH legutóbbi adatai szerint 2021 decemberében a szállodák szobafoglaltsága országos szinten 38 százalék, Budapesten 47,2 százalék, a Balaton régióban 29,8 százalék volt.

A tavalyi évben rekordösszegű költés volt a nyári időszakban, mely hozzájárult a gyors újrainduláshoz, hiszen töretlen volt a SZÉP-kártyák sikere is, december végéig a hazai szállodákban összesen 26,5 milliárd forintot, decemberben majdnem 1,5 milliárd forintot váltottak be a kártyáról a vendégek. A szállodák belföldi szállásdíjbevételének 32,9 százaléka keletkezett 2021-ben a felhasznált SZÉP-kártyákból. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének friss trendriportja összegezte a tavalyi forgalmat, elmondásuk szerint január és december között a budapesti szállodákban 937,8 millió forint, a fővároson kívüli hotelekben 25,5 milliárd forint volumenű SZÉP-kártya felhasználására került sor. Az előbbi a belföldi szállásdíjbevétel 11,6 százalékát, az utóbbi a 35,3 százalékát tette ki.

A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma – elsősorban a bázisidőszakban hatályos járványvédelmi intézkedések következtében – közel öt és félszeresére emelkedett, 2019 azonos időszakához viszonyítva 51 százalékkal csökkent - közölte a KSH. 2021. szeptemberben az előző év azonos hónapjához képest a belföldi vendégek száma 24, a vendégéjszakáké 19 százalékkal növekedett. A vendégek száma 522 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 1,2 millió volt. Az éjszakák 68 százalékát szállodákban töltötték, számuk az egy évvel korábbihoz képest 17 százalékkal emelkedett.

2021. szeptemberben 2350 kereskedelmi szálláshely, köztük 795 szálloda és 891 panzió volt nyitva a hónap egy részében vagy egészében. Ÿ Az összes vendégéjszaka 61%-át a belföldi vendégek töltötték el. ŸSzéchenyi Pihenőkártyával a kereskedelmi szálláshelyeken 6,5 százalékkal többet, összességében 2,8 milliárd forintot fizettek a kártyatulajdonosok. 2021. január–szeptemberben az előző év azonos időszakához képest a kereskedelmi szálláshelyek 9,6 százalékkal kevesebb, összesen 11 millió vendégéjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek 5,7, a külföldiek 19 százalékkal kevesebb (8,2, illetve 2,9 millió) vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken.

Készülünk a hosszú hétvégére!

A tavalyi rövid kilábalási időszak után a szektor optimistán tekint az év első hosszú hétvégéjére, márciusban, hiszen az utazást nem korlátozzák már a bezárások sem, és amennyiben betartják a járványügyi rendelkezéseket, úgy akár teltházra is számíthat a magyar szállodák zöme. A vendégek szempontjából is van ok a hosszú hétvégi pihenésre, hiszen már megérkeztek a számlákra az szja-visszatérítések, a SZÉP-kártyákat pedig továbbra is használhatják. Így fontos időszak érkezett el a belföldi turizmus tekintetében. Bár még korai pontos adatokról beszélni, az általunk megkérdezett hotelek teltházra számítanak.

A várható forgalomról megkérdeztük a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét is, Sárvári-Deák Zsófia főtitkár kérdésünkre elmondta, hogy mivel a foglalási időszak rendkívül lerövidült, ezért még csak most kezdődött el az érdeklődés a hosszú hétvége iránt.

A tavalyi évhez hasonlóan, amikor a korlátozások engedték a nyári időszakban és a hosszú hétvégéken a szállodák rendkívül magas foglaltsággal üzemeltek. Az idei évben is ez várható. Ráadásul az szja-visszatérítésnek köszönhetően még nagyobb érdeklődésre számítanak a hotelek. A hosszú hétvégék mindig is kiemelt időszakok voltak, számos szálloda ilyenkor teltházzal működik. Március 15. hazai ünnepnap, így ez értelemszerűen a beutazó turizmusban nem okoz jelentős megugrást

- fejtette ki lapunknak a szövetség főtitkára, aki azt is elmondta, hogy a SZÉP-kártyákon lévő hatalmas összeg miatt biztosan rengeteg vendég fogja igénybe venni ezt a fajta fizetési módot. A Szövetség főtitkárát az idei árakról is kérdeztük. Mint elmondta, az árakat a kereslet határozza meg, aminek emelkedéséhez hozzájárulhat a nagyobb volumenű SZÉP-kártya forgalom, az szja-visszatérítés miatt jelentkező többletkereslet, vagy akár az is, hogy többen maradnak még belföldön a külföldi pihenés helyett. Emellett, természetesen a drasztikusan növekvő költségeket (munkabér, energia-, és készletköltségek) is biztosan részben beépítik az árakba a szálláshelyek.

2021 márciusában a szálláshelyek kizárólag üzleti, vagy oktatási célból érkező vendégeket fogadhattak, így rengeteg egység zárva tartott a vendégek hiánya miatt. Az akkori vendégforgalom értelmezhetetlenül alacsony volt.Véleményünk szerint idén a 2019 évihez hasonló lesz az érdeklődés a hazai szállodákban

- tette hozzá Sárvári-Deák Zsófia, aki hozzátette, hogy idén is a fővároson kívüli wellness szállodákat, vagy fürdő közelében lévő szálláshelyeket részesítik leginkább előnyben az utazók, de népszerűek a borrégiók, a Balaton-parti települések és a tematikus szállodák is.

A Hunguest Hotels kérdésünkre elmondta, hogy a szálláshelypiacon széles körben alkalmazott dinamikus árazást folytatnak, így a március 15-i hétvége kiemelt időszaknak számít, az ár a foglalás időpontjától és az elérhető kapacitástól is függ majd.

A hosszú hétvégék hagyományosan magas foglaltságot, sok esetben telt házat jelentenek a magyarországi szállodákban, ilyenkor a párok és kisgyermekes családok mellett az iskoláskorú gyermekkel utazó családoknak is lehetőségük van egy többnapos kikapcsolódásra a nyári szezonon kívül. A nemzeti ünnep alkalmából szállodai programokkal, gyermekeknek szóló animációval és fellépőkkel készülünk vendégeink számára

- fejtette ki a hotellánc, akik kiemelték, hogy a Hunguest Hotels a hatályos járványügyi előírásokat alkalmazza, valamint a minden szállodai részlegre kiterjedő COVID-kézikönyvük alapján járnak el kollégáik a munkavégzés során, hogy vendégeiknek garantálhassák a biztonságos pihenés feltételeit.

A Danubius Hotels is elmondta, hogy ők hogyan készülnek a hosszúhétvégére. Tapasztalataik szerint a magyar utazók körében a hosszú hétvégén még mindig a vidéki wellness szállodák a legkeresettebbek, így a Danubius Hotel Bükben a március 15-i hosszú hétvégén teltházra számítanak.

Budapesten teljesen más a helyzet. A főváros hagyományosan a külföldi turizmusnak kitett, így az adott küldőország ünnepnapjai számítanak inkább mintsem a hazaiak. Jelenleg nem látjuk még, hogy a belföldi vendégek Budapestben gondolkodnának a márciusi hosszú hétvége kapcsán, pedig számtalan kulturális esemény, koncert, múzeumi program várja az a fővárosba utazókat, mely kellemesen összeköthető egy szállodai tartózkodás élményével

- mondték. Hozzátették, a vidéki szállodáikban ilyenkor jellemzőbb a nagyobb vendégsereg.

Szerencsére kezd visszatérni az a tendencia, hogy nem az utolsó pillanatban foglalnak az emberek, hanem előre tervezik a tavaszi-nyári pihenésüket. Ez az egész turizmus szempontjából kedvező hír

- tették hozzá, majd kifejtették, hogy az árak a mindenkori foglaltságtól és az ellátás típusától is függhetnek. A kedvező árakért nyárra már most, időben érdemes foglalni, a hotel pedig Biztos Pihenés Protokolljával gondoskodik a biztonságos, szabályozásoknak megfelelő pihenésről.

Van, aki külföldre megy

A koronavírus jelentős csapást mért a turisztikai szektorra, de egy friss kutatásából úgy tűnik, a járvány az utazási kedvet a vártnál kevésbé vetette vissza: 2022-ben a COVID előtti időszakban tapasztaltnál is magasabb lehet a fogyasztók utazási hajlandósága, még ha új trendek erősödésével is. A megkérdezettek 92 százaléka a COVID alatt (2020-2021) is legalább egy alkalommal utazott, és 99 százalékuk tervezi ezt a járvány utáni időszakban. Míg 2021-ben a válaszadók alig ötöde utazott külföldre és belföldre egyaránt, addig jövőre ezt már több mint felük tervezi.

Sok magyar turista is inkább külföldre utazik a hosszú hétvége során, akár a környező országokba, akár távolabbi helyekre. Bakó Balázs, Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője a Pénzcentrumnak elmondta, hogy márciusban, valamint a hosszú hétvégén egyaránt népszerűek az olyan egzotikus úticélok, mint Dubai, hiszen nagyon keresettek ebben az időszakban a télből nyárba üdülések, ráadásul március 31-ig tart a Világkiállítás is. Azonban Dominika, a Maldív-szigetek, Mautirius és a Seychelle-szigetek is népszerű úticélok még márciusban is.

A hazai utazási irodák a március 15-i hosszú hétvégét is tartalmazó autóbuszos, és repülőgépes csoportos városlátogatásokat, valamint kulturális körutazásokat szerveznek erre az időszakra. Szlovénia, Róma, London, Párizs és Isztambul mellett Izrael és Ciprus szerepel a listán

- mondta lapunknak a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője, aki hozzátette, hogy a részvételi díjak vonatkozásában is nagy az eltérés, akár belföldi, akár külföldi útról van szó. Az utazás módja (autó, autóbusz, repülőgép) az időtartam valamint az is meghatározza az árakat, hogy európai, vagy Európán kívüli úticélunk van.