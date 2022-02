Brutál áremelés jön a Balatonnál: lassan tényleg luxus lesz a hazai nyaralás is

Újabb áremelésre készülnek a balatoni vendéglátósok, aminek mértéke akár az 50 százalékot is elérheti, ha az élelmiszerárak nagyon megugranak a következő hónapokban.

Drasztikus áremelésre készülnek a vendéglátók, hogy lépést tudjanak tartani az energia és nyersanyagárakkal, írta meg a sonline.hu. Ez azt jelenti, hogy legalább 20 százalékos drágulásra számíthatunk a vendéglátásban a Balatonnál, de ez az áremelés könnyedén elérheti azár az 50 százalékot is, attól függően, hogy mennyire fognak emelkedni az élelmiszer- és benzinárstop után az árak.

Juhász Lívia, aki az egyik kaposvári éttermet is üzemeltető RV Cégcsoport ágazatvezetője az oldalnak azt nyilatkozta, hogy extrém esetben akár a 30 százalékot is elérheti a drágulás, hiszen minden, ami az éttermi árképzést befolyásolja drágább lett. Gergely Ica, a Kapos Hotel és Étterem marketingvezetője már jóval borúlátóbban beszélt a várható emelésekről.

Elmondta, hogy annak ellenére is, hogy kénytelenek voltak árat emelni már korábban elkerülhetetlen, hogy a nyári szezonra ezt még egyszer megtegyék.

A drágulás mértékét az is befolyásolja, hogy közel a Balaton, amelynek hatalmas a munkaerő-elszívó ereje a szezonban. Azokkal a bérekkel kell versenyeznünk, amelyekért ott alkalmazzák a dolgozókat. Húsz százalékos áremelés bizonyosan várható, de ha elszállnak a most befékezett élelmiszer- és üzemanyagárak, nem tartom irreálisnak az 50 százalékos áremelkedést sem

− fejtette ki. De hasonlóképpen borúlátóak a balatonvilágosi étteremtulajdonosok is, akik kiemelték, hogy ha az alapanyagárak drasztikusan nőni fognak továbbra is, ők is kénytelenek lesznek követni ezt az emelkedést. A probléma viszont az, hogy addig, amig a beszállítók se tudják, hogy mi a konkrétan az áremelés mértéke ők se tudnak tervezni. Erre pedig még ránehezedik az a probléma is, hogy szakképzett emberekből is óriási a hiány.