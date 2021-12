Fontos változások lépnek életbe az ünnepek alatt: így változik a MÁV és a Volán menetrendje

Karácsonykor, majd szilveszterkor és újévkor az átlagos hétvéginél jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a menetrendváltozásról. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok – MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV – az ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét.

A MÁV-START vonatai karácsonykor a következők szerint közlekednek:

december 23-án a pénteki napra,

december 24-én a szombatra,

december 25-én az ünnepnapra,

december 26-án a vasárnapra érvényes menetrend szerint.

A budapesti elővárosi vonalak többségén feloldják a karácsony és újév között korábban alkalmazott közlekedési korlátozások jelentős részét, a személy- és gyorsított vonatok az ünnepi időszakra eső munkahéten is sűrű kiszolgálást biztosítanak:

Az esztergomi és a veresegyházi vonalon tavaly a két ünnep között hétvégi menetrend volt érvényes, idén a megszokott munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok, viszont az S76-os vonatok egész nap csak óránként járnak.

Idén év végén a martonvásári Z30-as és a százhalombattai S40-es betétjáratok is közlekednek az utolsó munkahéten. A Budapest–Vác–Szob vonalon a Nyugati pályaudvarról délután és este minden megszokott G70-es vonat jár és reggel a főváros felé is minden munkanapi vonat indul Szobról, illetve Vácról. Az S70-es váci vonatok december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén ritkábban, csak óránként indulnak.

A hatvani vonalon reggel a főváros irányába az év végi munkanapokon is a most bevezetett sűrű járatkövetést biztosítják, viszont délután és este néhány elővárosi vonat kimarad a menetrendből. A ceglédi vonalon év végén is félóránként indulnak délután a Z50-es vonatok a Nyugati pályaudvarról.

A Budapest-Újszász vonalon az utolsó munkahéten a Keleti pályaudvar és Sülysáp közötti S60-as vonatok viszont ritkábban, óránként közlekednek.

Várhatóan sokan kelnek útra vonattal is, ezért érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket. Vasúti jegyváltáshoz az utasok 5 százalékos kedvezménnyel használhatják az automatákat, és 10 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe az online jegyvásárlást a megújult Elvirán vagy a MÁV applikációban is.

Az önkiszolgáló csatornákon történő jegyvásárlás nem jár személyes érintkezéssel, az ilyen módon történő jegyvásárlással az utasok csökkenthetik a fertőzés kockázatát is. A megújult Elvirán már figyelhető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő kapacitással közlekedő (InterCity, railjet) vonatokat.

A kiemelt, frekventált vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő InterCity vonatokhoz – a lehetőségekhez képest – több kocsit kapcsolnak a helyjegy-fogyásától függően. December 23-án, 24-én, 26-án és 31-én, valamint január 2-án és 3-án járatonként 1-4 kocsival többel közlekednek az InterCity vonatok a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest útvonalon, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza-Záhony, a Budapest–Szolnok–Békéscsaba, a Budapest–Pécs vonalon, továbbá a dél-balatoni vonalon a nagykanizsai és keszthelyi, a Budapest–Győr–Sopron, illetve Szombathely közötti InterCity-k, valamint a Göcsej és Bakony InterCity-k Zalaegerszeg és Szombathely felé. Továbbá többlet kocsikkal közlekednek egyes sebesvonatok Budapest és Tapolca között is. December 23-án a Pécsről Szombathelyre 14:17-kor és a Szombathelyről Nagykanizsára 19:03-kor induló Pannónia InterRégió vonatok két motorvonat-egységgel közlekednek.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt december 23-án 10 órától január 2-án éjfélig vehetik igénybe.

A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik: december 21-én munkanapon és a hét utolsó iskolai előadási napján, 22-én tanítási szünetes munkanapon, 23-án a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. Az elmúlt évekhez hasonlóan december 24-én, szenteste napján a szabadnapi menetrendnek megfelelően indulnak az autóbuszok, egyes járatok azonban nem közlekednek. December 25-én és 26-án, karácsonykor munkaszüneti nap, illetve a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap beosztása szerint indulnak a buszok, egyes esetekben szintén korlátozásokkal.

December 27. és 31. között a tanítási szünet munkanapjain érvényes menetrend szerint közlekednek a Volánbusz járművei, ezen belül hétfőn a hét első, pénteken a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára meghirdetett menetrend lesz érvényben. Január 1-jén, újévkor munkaszüneti napnak megfelelő menetrend szerint indulnak a járatok. Szilveszter és újév napján egyes járatok nem közlekednek.

Január 2-án a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti nap menetrendje érvényes. Január 3-án, hétfőn a hét első munka- és tanítási napjára meghirdetett autóbuszok indulnak.