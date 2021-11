FFP2-es maszk nélkül el se indulj: további szigorítások jönnek a szomszédos országban

Hétfőtől új korlátozások lépnek érvénybe Szlovéniában, az éttermek például csak reggel 5-től este 10-ig lehetnek nyitva és csak ülővendégeket fogadhatnak.

Újabb szigorításokat vezetnek be hétfőtől Szlovéniában: tilos lesz nyilvános összejövetelt tartani, be kell zárni az éjszakai szórakozóhelyeknek, és szigorítanak az európai digitális Covid-igazolványok alkalmazásán is.

Eszerint tilos nyilvános rendezvényeket, a többi között családi összejöveteleket, esküvőket tartani. Kivételt képeznek az ülőhelyes kulturális-, egyházi és sportrendezvények, de a látogatók között egy helyet üresen kell hagyni.

A vendéglátóhelyek reggel öttől este tíz óráig tarthatnak nyitva, és csak ülővendéget szolgálhatnak ki, az éjszakai szórakozóhelyeknek pedig be kell zárniuk.

Továbbra is kötelező a Covid-igazolványok használata minden szolgáltatás eléréséhez, az ellenőrzés során pedig személyi igazolványt is fel kell mutatni. A védettségi igazolás a korábbi 15 év helyett, hétfőtől 12 éves kortól lesz kötelező. Az élelmiszerboltokban korlátozzák az egyidőben benn tartózkodó vásárlók számát.

A maszk viselése vonatkozó szabályok is megváltoztak, így csak az ötrétegű FFP2-es vagy a háromrétegű orvosi maszk az elfogadott. Az elmúlt 24 órában 3662 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, a fertőzés következtében 14 Covid-beteg halt meg. Kórházban 748 beteget ápolnak, 175-en vannak intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 194 602 -en kaptak védőoltást, közülük 1 124 168-an már a második adagot is felvették. Ez az oltásra jogosult lakosság 57, illetve 53 százaléka.