Óriási forgalmi változás a magyar Forma 1-es nagydíj miatt: alternatív útvonalakkal kerülhető el a bosszúség

Mától megváltozott forgalmi rendre kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoródon és környékén a hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíj idején.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság - a police.hu oldalon is közzétett - közleménye szerint az M3-as autópályáról a Kerek-tóhoz az érkezés időszakában csak egy irányba, a Hungaroring felé lehet közlekedni. Vasárnap, a futam után az autópálya-felhajtón két irányba lehet majd haladni: a kihajtótól, illetve a Gödöllő csomóponton keresztül (M31) is lehet Budapest felé közlekedni.

A verseny után a Kerek-tótól két irányba lehet közlekedni: az M3-as autópálya vagy a víztorony irányba, Szilasliget felé. A víztoronynál Mogyoródra is be lehet jutni a Pince sor-Somlói út útvonalon. A Kerek-tó és a Hungaroring főbejárata közötti úton délelőtt csak a főbejárat felé, délután pedig csak a Kerek-tó felé lehet majd közlekedni. A mogyoródi HÉV átjárótól a versenypálya felé a 2-es kapuig a délelőtti órákban, valamint délután kifelé szintén egy irányú lesz a forgalom.

Mogyoródon, a Gödöllői úton és a Dózsa György úton - ahogy a forgalom engedi - kétirányú lesz a forgalom, viszont a Mázsa tértől a Dózsa György út irányába a délelőtti órákban csak a versenypálya felé, délután csak onnan kifelé haladhat a forgalom - írták. Felhívták a figyelmet arra, hogy a versenypálya körüli és az odavezető utakon péntek reggeltől hétfő reggelig tilos megállni. A szabálytalanul parkoló járműveket a rendőrség elszállíttatja.

Szabóné Berki Bianka, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtökön sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy hétfő reggelig működik az idei Forma-1-es Magyar Nagydíj alkalmából felállított "rendőrtábor" a Hungaroringnél. A helyszínen lovas, kutyás, motoros és segwayt használó rendőrök is lesznek, továbbá helikopterről is figyelik forgalmat. A rendezvényt összesen csaknem 1200 rendőr biztosítja.

A szóvivő felhívta a figyelmet az alternatív közlekedési lehetőségekre is. Elmondta, hogy a mogyoródi rendezvényre a gödöllői (H8-as) HÉV-vel is el lehet jutni. A kerepesi megállótól különbuszok közlekednek majd a Hungaroring 3-as kapujához.