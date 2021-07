Ez a 6 legjobb vízparti nyaralóhely 2021-ben: nem kell messze menned, hogy csodákat láss!

Az utazási korlátozások fokozatos eltörlését idén sorozatos kánikulahullámok kísérték, és hosszú még a nyár. A Pénzcentrum összegyűjtötte a legjobb strandoló helyeket Európán belül. Olyan desztinációkat válogattunk, melyek közel vannak Magyarországhoz és a fiataloknak és a családosoknak egyaránt remek úti célok lehetnek.

A tikkasztó hőségben, a korlátozások nagy részének feloldása után egyre többen kezdtünk el egzotikus, tengerparti nyaralásokon gondolkodni. A nyaralás tervezgetése során azonban sokan elfelejtik, hogy a világ legjobb strandjainak jelentős része alig néhány órányi autóútra van hazánktól. Európát ugyanis párját ritkító szépségű tengerpartok szegélyezik. A festői, homokos partszakaszoktól, az eldugott kis öblökig. A romantikus, tengerparti falvacskák és a vitorlák tengerében úszó kikötők vonzerejének pedig szintén nem könnyű ellenállni.

És magukon a tengerpartokon túl egy európai nyaralóhely számos egyéb olyan előnyt kínál, amivel kevés trópusi paradicsom veszi fel a versenyt. A helyi kultúra légkörében úszó kis utcácskáktól a világ legjobb szörföző helyein keresztül, a csodás európai nyaralóhelyeken a párok, a családok és a bulizni vágyók is megtalálhatják a számításaikat. A Pénzcentrum az alábbiakban összegyűjtötte, melyek a legjobb tengerparti üdülőhelyek az öreg kontinensen.

A Francia Riviéra

Az Azúr-part a Földközi-tenger partvidékének Marseille-től Mentonig terjedő szakasza. Azon túl, hogy egész évben napfényben úszik, sajátos, előkelő bájával nyeri meg minden évben sok ezer itt nyaraló szívét. A partszakasz emellett az egyik leggyönyörűbb Franciaországban.

A teljesség igénye nélkül, olyan települések fekszenek rajta, mint Nizza, Antibes, a filmfesztiváljáról ismert Cannes és a gyönyörű Saint-Tropez, a Pampelone névre keresztelt tengerpartjával és az azon található legendás Le Club 55-el.

Ha meghittebb, nyugisabb partszakaszt keresünk, a Riviérán azt is megtaláljuk. Például Cavalaire-sur-Mer-ben és Juan-les-Pins-ben. Ha még ennél is nagyobb békére és nyugalomra vágynának, akkor pedig akár kompra is ülhetünk. Igen közel van ugyanis a Les Iles d'Or nevű szigetcsoport, ami árnyékos eukaliptusz fáival és fehérhomokos tengerpartjával egy sokkal békésebb nyaralóhely, mint az Azúr-part ismertebb strandjai.

Spanyolország

Spanyolország délnyugati részén találjuk a gyönyörű, homokos partjáról ismert Costa de la Luz-t, a déli ország, napszítta városkákkal és hatalmas strandokkal tarkított Atlanti partvidékét. Az ősi Cádíz és a szörfparadicsom Tarifa közti partszakaszon rengeteg fürdő és napozóhelyet találunk és nagyon egyikkel sem lőhetünk mellé, de a mi kedvenceink Bolonia, illetve Valdevaqueros strandjai.

Ha igazán mediterrán hangulatban szeretnénk tölteni a nyaralást, Marbelláig, a népszerű és turistákkal teli Costa del Sol kapujáig kell mennünk. Az Andalúziai város valósággal zsúfolásig tele van tengerparti bárokkal. Hasonló, pezsgő éjszakai élet jellemző a közeli Málagára is, ahol rooftop bárok tömkelege tornyosul a menő galériáktól tarkított utcafront felé.

Mallorca

A Baleár-szigetek legnagyobbika a napfény, és a szép strandok mellett megszámlálhatatlan programlehetőséget kínál és számos csodás látnivalót, és természeti szépséget tartogat. A strandok döbbenetesen tiszta vizén túl Spanyolország legmenőbb szállodáinak egy jó részét is itt találjuk.

Ezek nagy része a festői szépségű fővárosban, Palma de Mallorcan található. A város ezen kívül ismert még jachtkikötőiről, szuper fürdő- és napozóhelyeiről és Michelin-csillagos tengeri fogásokat kínáló éttermeiről is, a kultúra szerelmesei pedig ősi templomait és gyönyörű sétálóutcáit is lenyűgözőnek találhatják.

Olaszország

Olaszország megérdemelten a magyarok egyik kedvenc úti célja, ha nyaralásról van szó, de tengerpartjai közül nem mind festői szépségéről ismert. Jó részük kavicsos és a víz sem a legtisztább, a strandok egy része pedig túlzsúfolt. Ettől függetlenül Olaszországban is vannak igazán remek strandok, csak keresni kell őket.

Az ország déli részén a dimbes-dombos tengerpartokat felváltják a sima, jól sétálhatók és napozhatók. Az olasz csizma sarkában található Puglia egy napsütötte kikötő, telis-tele jobbnál jobb szállodákkal és napozóágy-mentes, nyugis, homokos strandokkal. Calabria egyenetlen partjain, Olaszország egyik legdélnyugatibb részén pedig a fehér homokos partokat kristály tiszta víz mossa.

Toszkána sem csak meredek hegyoldalakból áll. A régió 330 kilométeres tengeri partszakasza az ország legszebb tengerpartjai közül számosnak ad otthont. A családosoknak viszont a legjobb választás talán a Maremma partvidéken elhelyezkedő, barátságos VIareggio lehet. A gyönyörű, és kiépített tengerpartja mellett ugyanis a kisváros századfordulós villáival és más, kicsiknek és nagyoknak egyaránt sok izgalmat kínáló építészeti csodáival is csábítja látogatóit.

Szicília

Szicília szó szerint a nyugalom szigete. Homokos partjai családbarátak, és sok kilométeren keresztül húzódnak a legnagyobb olasz sziget mentén. Északon találjuk a finom homokos partjáról ismert, megnyerő szépségű Cefalut és Syracuse csendes öbleit. A sziget délkeleti részén fekvő Catania-ban nyüzsgő strandokra lelünk, és ha bátrak vagyunk, a ma is aktív Etna csúcsát is megcsodálhatjuk.

Délnyugaton a pőre természettel, és ha egy naturista strandra tévedünk, pőre turistákkal is találkozhatunk. Ha ezek valamelyikét keressük, azt Menfi, vagy Selinunte körül érdemes kezdenünk. Utóbbit a kultúrák szerelmeseinek is ajánljuk. Selinunte ugyanis egy Ógörög város, telis-tele ókori templomokkal.

A legkülönlegesebb élményben azonban talán akkor lehet részünk, ha a Marinella strandról lesétálunk a Foce del Belice nevű természetvédelmi területre. Azon kívül ugyanis, hogy itt találjuk a sziget utolsó, beépítetlen partszakaszát, a naplemente is csodálatosan szép innen nézve.

Horvátország

A hajós túrákat bevállalók kedvenc helyei közé tartoznak Dalmácia, éjszakai életükről ismert szigetei. Ezek közül különösen Pag és Hvar népszerű a bulituristák körében.

Az ország legjobb strandjait azonban a hazánkhoz még közelebb fekvő részeken találjuk.

Zadar, Split és Dubrovnik ókori városai a rengeteg gyönyörű, történelmi épülettel tarkított, izgalmas utcácskáik mellett ugyanis nyüzsgő és festői szépségű partszakaszokat is kínálnak. Dubrovnikból ráadásul (ha mégis egy kis szigetezésre vágynánk) komppal mindössze egy óra Lopud szigete, ahol a Sunj nevű elszigetelt strandocska meglátogatás szintén különleges élmény lehet.

Ha a környéken üdülünk, a Splitből komppal 3 óra alatt elérhető Vist is érdemes meglátogatni. Ha már ott járunk pedig ne hagyjuk ki a sziget, Stiniva nevű strandját. A mutatós partszakaszt többször is Európa legjobbjának kiáltották ki, amire szépségével teljesen rászolgált.