Figyelmeztet az erdőrendészet: nagy árat fizethetnek a kirándulók egy ilyen fotóért

A nyár beköszöntével egyre többen merészkednek ki a földekre, erdőkbe, ahol rendszeresen láthatunk magasleseket is. Nem csak a profi, de az amatőr fotósok is gyakran elcsábulnak és másznak fel az építményekre, hogy elkészítsenek egy-egy jó fotót. Jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen les értéke több százezer forint is lehet, rongálódás esetén pedig feljelentés és bírság is jár az elkövetőnek.

Címlapkép: Getty Images

