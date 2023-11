Újra terjed itthon a rémisztő nevű mobilos csalás, a wangiri: rengeteg magyart fosztanak ki vele

Újra elindult a wangiri csalási módszer Magyarországon, a Pénzcentrum értesülései szerint most Észak-Macedóniából jelentkeznek a csalók. Az angol nevén "one ring and cut" módszer lényege, nevéből eredően az, hogy a bűnöző "egyszer csenget, azután bontja a vonalat", a gyanútlan viszonthívó meg fizethet az emel díjas hívásért.

Ismét megjelent Magyarországon a wangiri, azaz az ún. "one ring and cut" módszer. A csalók egyszer csengetnek, majd leteszik a telefont. Ezúttal a "+389" előhívószámról, azaz Észak-Macedóniából érkező hívásokkal igyekeznek rávenni a csalók a gyanútlan áldozatokat arra, hogy visszahívják a számot, ami viszont emelt díjas. Korábban is volt már precedens erre a csalási módszerre Magyarországon, akkor a Comore-szigetekről (+269-es előhívó) árasztották el ilyen kamuhívásokkal a magyar előfizetőket.

A wangiri (ami japánul annyit tesz: egyszer csörög és letesz) egy olyan csalási technika, amelyben a csalók nagy mennyiségű mobiltelefonszámon véletlenszerűen indítanak hívásokat. A hívások rövid ideig tartanak, így a címzett csak nem fogadott hívást lát telefonján. Ez arra ösztönzi őket, hogy visszahívják az ismeretlen számot, hiszen azt gondolhatják, hogy valódi telefonszám volt és csak megszakadt a vonal.

A wangiri csalások ellen többféleképpen is védekezhetünk. Elsődlegesen azt javasolják, hogy ha ismeretlen, külföldi hívószámot látunk telefonunkon, ne vegyük fel a hívást, hanem először ellenőrizzük az adott számot. Az interneten található adatbázisokban szerepelnek a már regisztrált veszélyes számok. Ha nem várunk hívást külföldről és olyan országból kerestek minket, ahol nincsenek ismerőseink vagy rokonaink, akkor a legbiztonságosabb, ha nem hívjuk vissza az adott számot. Érdemes le is tiltani ezeket a furcsa telefonszámokat, ezt bármelyik okostelefonban könnyedén meg tudjuk tenni.

Mi az a bamgiri? A bamgiri egy másik hasonló csalási forma, ami Szingapúrban jelent meg először. Ebben az esetben az ügyfél visszahívott egy külföldi számot, ahol csak egy robot hang volt hallható, ami BAM hangot adott. Ezt a csalási formát bamgirinek nevezik.

A telefonos csalások között találkozhatunk olyan esettel is, amikor a csalók célja az, hogy minél több adatot gyűjtsenek be az okostelefonról vagy más készülékről. Ilyen esetben nem csak hívást kaphatunk, de veszélyes sms-t is. A wangirihez hasonlóan itt is érdemes óvatosnak lennünk és nem visszahívni az ismeretlen számokat.