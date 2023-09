Tudnak valamit: itt vesznek töredékáron csúcskategóriás tabletet az élelmes magyarok

A felújított okostelefonok adásvételével foglalkozó cég az iskolakezdési szezonra időzítette kínálatának bővítését: augusztus végétől az eMAG befektetését élvező startup piacteréről az okostelefonok mellett már felújított táblagépet is lehet rendelni - a kínálat az utóbbi néhány évben megjelent Apple iPadekből áll.

A felújított okostelefonok értékesítésével foglalkozó Rejoy.hu az iskolakezdési szezonban bővítette termékkínálatát: az okostelefonok mellett már felújított táblagépek is elérhetők a piactéren.

Prémium iPadet olcsóbban

A kínálatban jelenleg iPadek érhetők el kiváló minőségű, felújított változatban, mivel a táblagépek közt ezek számítanak a legnépszerűbbnek, hiszen az Apple appboltja igen kiterjedt ökoszisztémának számít felhasználási módtól függetlenül.

A piacvezető tabletgyártónak számító Apple részesedése 37 százalék a világpiacon, és 44 százalék feletti a nyugat-európai piacon. Bár felújított táblagépekről van szó, az elérhető készülékek közt alapvetően nem túl régi, prémiumnak számító iPadek találhatók, például a tavaly megjelent iPad 10, illetve a jelenlegi, hatodik generációs iPad mini, valamint a komolyabb kreatív munkára is alkalmas iPad Pro négy különböző generációja.

Az elmúlt tíz évben a táblagépek egyszerű médiafogyasztási eszközből a tanulástól kezdve a tartalomgyártásig, vagy út közben való munkavégzésre is alkalmas eszközzé alakultak át. A képességeik bővülésével a táblagépek átlagára is emelkedett az elmúlt években, ezért a Rejoynál Magyarországon is komoly bővülési lehetőséget látunk a felújított táblagépekben, hiszen egy két-három éves iPad árán is sokat spórolhatnak a vásárlók, egy új termékhez képest. Kínálatunk bővítésével folytatjuk eredeti küldetésünket, amelynek keretében felelősségteljesebb vásárlásra ösztönözzük ügyfeleinket az elektronikai cikkek terén

- kommentálta az új termékkör bevezetését Blaumann Bence, a Rejoy ügyvezetője. Az itt kínált okostelefonokhoz hasonlóan a piactérre felkerülő táblagépek is alapos tesztelési folyamaton és tisztításon esnek át, és minden készülék 85 százalékos vagy jobb állapotú akkumulátort tartalmaz. Mind az okostelefonokat, mind a táblagépeket 24 hónapos garanciával és 30 napos elállási lehetőséggel kínálják, utóbbi révén 30 napon belül indoklás nélkül ingyenesen visszaküldhetik a készüléket az ügyfelek, ha bármely okból meggondolnák magukat.

Még több ponton vizsgálják a beérkező eszközöket

A másik friss újítás, hogy jelentősen továbbfejlesztették a piacterére felkerülő eszközök tesztelésének folyamatát: a korábbi negyven helyett nyár vége óta már 67-lépésből álló tesztet végeznek ezeken, még mielőtt az okostelefonok és tabletek mindegyikéről egyedi, vásárlás előtt alapos virtuális szemrevételezést biztosító képek készülnének. A tesztek során a munkatársak leellenőrzik a készülékek gyári szoftverének érintetlenségét, és minden hardveres funkcióját a hangszóróktól kezdve a giroszkópig.