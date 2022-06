Ez lehet a vezetékes internet vége Magyarországon: mi történik a magyar otthonokban?

Olyan otthoni mobilinternet-csomagot dobott piacra a pár hónapja Telenorból Yettel névre váltó távközlési cég, amellyel reményeik szerint azok is internetezni fognak, akiket eddig elkerült a vezetékes hálózat.

Formabontó, Magyarorsázgon eddig ismeretlen otthoni szolgáltatást vezetett be a Yettel: a cég az otthoni szolgáltatást a vezetékesről 5G-alapúra cseréli le - mondta a vállalat műszaki vezérigazgató helyettese, Koller György a napi.hu-nak adott interjúban. Mint a cikk megemlíti: lehetséges, hogy ezzel be is verték az első szöget a vezetékalapú internet koporsójába.

Az előfizetők által már most látható tulajdonság, hogy lényegesen magasabb le- és feltöltési sebességet lehet vele elérni. Ez részben köszönhető magának a technológiának, részben az új frekvenciáknak részben pedig a használt antennarendszereknek

- fogalmazott a szakember, aki elmondta azt is: a teljes 5G-s átállás jól halad, de egy átálláskor modernizálni kell a teéjes eszközparkot és magát a hálózatot is.

Azt tudni kell, hogy a modernizáció nem csak az állomások felokosítását jelenti. Nagyon leegyszerűsítve, van a rádiós hálózat, amellyel az ügyfél van kapcsolatban, van egy átviteltechnikai hálózat, ami a bázisállomásokat köti össze a maghálózattal és van a maghálózat, amelyet „agynak” is nevezhetünk. Ahhoz, hogy egy szolgáltató egy új technológiát bevezessen, a hálózat valamennyi elemét modernizálni kell.