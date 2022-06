Nagyon komoly támadások jönnek: ezt tedd a mobiloddal, ha vigyázni akarsz a pénzedre

Nagyon súlyos károkat is okozhat, ha nem megfelelő alkalmazásokat töltünk le a mobilunkra. A hackerek újabban a népszerű alkalmazásokba is olyan trójai vírusokat telepítenek, amely a letöltés után máris a mobilon tárolt banki adatainkat célozza.

A korábbinál is körültekintőbben kell eljárnunk, ha alkalmazásokat töltünk le a Google Play áruházból, mert a népszerű alkalmazásokban is komoly vírusok bújhatnak meg - írja elemzésében a Bleeping Computer. A hackerek egyik újabb módszere, hogy az ilyen appokba olyan vírusokat "tesznek", amelyek a letöltés után a mobilon tárolt banki adatainkat igyekszik kihalászni, innen pedig már csak egy lépés, hogy anyagi kár is érjen minket, és akár minden pénzünk eltűnjön a számláról.

A lap felhívja a figyelmet, hogy az eddiginél is óvatosabbnak kell lennünk. Bár a népszerű alkalmazásokat hajlamosak vagyunk mi magunk is letölteni, érdemes elolvasni a felhasználói véleményeket letöltés előtt, de az is jó védekezés, ha tényleg csak azokat töltjük le, amelyekre tényleg szükségünk van. A komoly vírusok játékokban és teljesítménypörgető alkalmazásokban vannak leggyakrabban, így érdemes átgondolni, mit használunk valójában gyakran, amelyeket pedig nem, azokat töröljük le.