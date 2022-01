Váratlant lépett a népszerű streaming szolgáltató: magyar előfizetők tömegei érzik átejtve magukat

Az HBO GO komoly változásokat eszközöl a mai naptól fogva, így számos régebbi készüléken mostantól elérhető a straming szolgáltatás. Az HBO ugyanis szűkítette a támogatott eszközök (pontosabban a támogatott operációs rendszerek) listáját, így számos elterjedt berendezésen vált elérhetetlenné a szolgáltatás.

A közelgő változásra a HVG értesülései szerint a Vodafone már január 13-án e-mailben figyelmeztetette ügyfeleit Ekkor a szolgáltató azt írta, "annak érdekében, hogy a lehető legstabilabb és legjobb streaming élményt legyen elérhető az HBO GO előfizetőknek, az HBO GO a továbbiakban nem támogat bizonyos operációs rendszereket futtató eszközöket.” A támogatás – írták a múlt héten küldött levélben – 2022. január 19-től szűnt meg, méghozzá a felsorolt készülékek, illetve rendszerek esetében:

Samsung Orsay TV

Sony PlayStation 3 játékkonzolok

Samsung – OS Tizen 2015 verzió és alatta

LG – WebOS 3.5-ös verzió alatt.

Ez azt jelenti, hogy a fent említett, vagy annál régebbi rendszerverzióval dolgozó készülékeken már nem lehet elindítani az HBO GO-t. A lap olvasója a jelenség miatt levélben fordult a csatorna ügyfélszolgálatához. Ők két dolgot javasoltak: megpróbálhatja frissíteni a televízió operációs rendszerét, vagy – ez a másik – más eszközökön keresztül (például okostelefon, táblagépen, számítógépen) elindítani az oldalt, hiszen azokon továbbra is működik az HBO GO.

A válaszban hozzátették, hogy „ha a TV operációs rendszerének a frissítését követően továbbra is ugyan ezzel a hibaüzenettel találkozik, akkor sajnos a televíziója már nem tartozik a támogatott eszközök közé”.

Az ügyfélszolgálat olvasónknak azt is javasolta, hogy ha mindenképpen a tévéről akarja indítani az HBO GO-t, akkor vásároljon „egy TV okosítót”.

Az ilyen médialejátszók egy androidos felületté változtatják a televízió képernyőjét, és lehetővé teszik a szolgáltatás használatát. Ilyen támogatott eszköz például a Google Chromecast is, amellyel egy másik eszközön futtatott tartalom tükrözhető a tévé képernyőjére. Ezek a készülékek azonban nem olcsók: egy gyors keresés alapján Google-féle Chromecastért például közel 13 ezer forintot is elkérnek. Ebben ráadásul nincs benne az HBO GO előfizetési díja, az összeg csupán a befektetés ahhoz, hogy a már nem támogatott eszközön újra elérhető legyenek a felület tartalmai.

A jelenséggel egyáltalán nincsenek kibékülve az HBO GO magyar előfizetői – a szolgáltatás Facebook-oldalán megsokasodott kommentek közt pedig olyanokét is olvasni, akiket hideg zuhanyként ért a változás. Állították ugyanis, hogy ők semmilyen jelzést nem kaptak arról.