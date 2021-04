Itt az Euronics bejelentése: ez még őket is meglepte a pandémia alatt

Közel háromszor annyi online rendelés érkezett az Euronics műszaki áruházlánc webshopjába a tavaszi boltzár alatt, mint a tavalyi év azonos, már akkor is rekordokat döntő időszakában. A weboldal több mint 2 millió látogatója 2021. március 8. és április 6. között összesen 268 százalékkal nagyobb értékben vásárolt házhozszállítással, mint 2020 tavaszán, a pandémia miatti lezárások első heteiben.

Közel háromszor annyi online rendelés érkezett az Euronics műszaki áruházlánc webshopjába a tavaszi boltzár alatt, mint a tavalyi év azonos, már akkor is rekordokat döntő időszakában. A weboldal több mint 2 millió látogatója 2021. március 8. és április 6. között összesen 268 százalékkal nagyobb értékben vásárolt házhozszállítással, mint 2020 tavaszán, a pandémia miatti lezárások első heteiben. Egy-egy rendelésnél idén is átlagosan 50 ezer forint körül költöttek a vásárlók. A vállalat mind az 1100 munkavállalóját megtartotta, közülük közel 700-an április 7-ével visszatértek az országszerte újranyitott 68 áruházba.

Ahogy az a streaming platformok (Netflix, HBO Go stb.) tavalyi felfutásából is várható volt, az Árukereső.hu oldalon és az Euronics webshopjában is rendkívül nagy volt az érdeklődés a TV-készülékek iránt. Az elmúlt hónapban továbbá kiugróan megnőtt az okostelefonokat és tartozékaikat keresők száma, idén ezek voltak a legkeresettebb készülékek. Általában érdeklődünk az okoskészülékek iránt: az okosórákat és az okosotthonokhoz szükséges eszközöket háromszor annyian keresik, mint tavaly tavasszal, és az egész otthonunkat lefedő WiFi-routerek is háromszor olyan népszerűek voltak, mint 2020 azonos időszakában.

Magunk is meglepődtünk, milyen hatalmas felfutást produkált az online értékesítés. Nem számítottunk rá, hogy közel megháromszorozzuk a tavaly tavaszi webshop-árbevételt

- mondta Fazekas Bálint, az Euronics kereskedelmi ügyvezető igazgatója. „Az Euronics a háztartási kisgépek kategóriájában négy-ötszörös növekedést ért el tavaly március-áprilishoz képest, keresettek voltak a takarítógépek, porszívók, robotporszívók. Ugyanakkor a hagyományos erősségeinknek számító TV, háztartási nagygép és IT termékkörökben is kivétel nélkül a tavalyi legalább kétszeresét forgalmaztuk március 8. és április 6. között.”

A tavalyi karanténban elharapózott főzőszenvedély töretlen: az Euronics adatai alapján rengeteg konyhai kisgépet vásároltunk, az olajsütők iránti kereslet például több mint 4-szeresére, a botmixerek és turmixgépek forgalma közel háromszorosára nőtt. Talán nem meglepő, hogy az otthon töltött órák ismételt növekedésével, illetve a következő generációs PlayStation és Xbox modellek megjelenésével duplázott a játékkonzol kategória, de – lehetséges, hogy már a járványhelyzet utánra, a tavaszi-nyári baráti összejövetelekre készülve – a hifirendszerek, vezeték nélküli hangszórók, partyboxok iránti kereslet is kétszeresére nőtt. Most, hogy a ház körüli munkákra is van időnk, kitűnően teljesített a boltlánc tavaly bevezetett új kert és barkács-termékköre, kevesebb, mint egy év alatt stratégiai termékcsoporttá nőtte ki magát.

„Közel 400, a logisztikában és a kiszolgáló területeken dolgozó munkatársunk az elmúlt hónapban is megállás nélkül a vásárlók kiszolgálásán ügyködött, 68 üzletünk mintegy 700 dolgozója pedig a tegnapi nappal visszatért az áruházakba,” tette hozzá Fazekas Bálint. „Büszke vagyok rá, hogy vállalatunk mintegy 1100 munkavállalóját meg tudtuk tartani, nem volt szükség létszámcsökkentésre, és megőrizhettük sokuk akár két-három évtizedes tapasztalatát, vevőismeretét.” - zárul a közlemény.