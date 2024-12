Váratlan bejelentés, visszatérhet a Szomszédok 2025-ben: nem minden szereplő annyira lelkes

Az egykori rendező szívesen folytatná a ma is népszerű teleregényt, az egyik főszereplő szerint azonban túlságosan más már a világ ehhez.

Éppen tegnap, december 30-án volt 25 éve, hogy a 331., utolsó fejezettel véget ért a rendszerváltás és a kilencvenes évek legnépszerűbb teleregénye, a Szomszédok. Hiába van negyedszázada vége, a kultusz, ami kialakult körülötte, ma is tart, és nem véletlen, hogy időről-időre felreppennek pletykák a folytatásról - úgy is, hogy az egykori szereplőknek több mint a fele nem él azóta.

A Blikknek most Bujtás János rendező, aki maga is 125 epizódot dirigált a sorozatban, azt mondta: ő nagyon szeretné folytatni a teleregényt, de egyelőre kérdéses, hol lehetne: a köztelevízió, ahol egykor ment, mereven elzárkózott.

Most már ki merem jelenteni, hogy az összes akadály elhárult a folytatás elől. A háttérben már íródik, körvonalazódik a történet folytatása, s már jónéhány színésszel egyeztettem, s büszkén mondhatom, lelkesek és partnerek abban, hogy a Szomszédok újra képernyőre kerüljön. Már csak az a kérdés, hogy melyik csatornán. Merthogy az MTVA, amelyen annak idején sugározták, nem kér belőle. Hogy miért, abba most ne menjünk bele, nekem és nekünk az a feladatunk, hogy megtaláljuk a megfelelő helyet, ahol a nézők újra láthatják egykori kedvenceiket, no meg a »leszármazottjaikat«

- fogalmazott a rendező.

Kevésbé lelkes ugyanakkor a valaha Vágási Ferencet alakító Nemcsák Károly: szerinte a Szomszédok története 25 éve véget ért, és ő nem szívesen készítene folytatást.

Tudom, vannak tervek a folytatásra, de én bármennyire is szeretettel gondolok vissza a sorozatra, azt kell mondanom, nincs értelme újra belevágni. Annyira megváltozott körülöttünk a világ, s az életünk. Persze nem szeretnék elvetni semmit, mert nekem Vágási Feri, az a karakter az élet ajándéka volt. Büszke Vagyok Vágási Ferire, és arra is, hogy ezt a karaktert, no meg a többit is ránk, szereplőkre írták. Jó kimondani, hogy ebben a sorozatban még valódi színészek dolgoztak, nem afféle magamutogató celebek, akiket lépten-nyomon lehet látni ilyen-olyan műsorokban

- fogalmazott a most színházigazgatóként dolgozó Nemcsák.