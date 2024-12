Odacsapott a hatóság a TV2-nek: itt hibázott nagyot a csatorna, repült a gigabírság

Újabb televíziós műsorok készítéshez járul hozzá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa. A testület ugyanakkor a december 3-i ülésén két eljárásban is megbírságolta a TV2 Zrt.-t, és több médiaszolgáltatóval szemben is vizsgálatot indított.

A TVÁLLANDÓ2024 pályázati eljárás harmadik fordulójának lezárásaként a testület több mint 122 millió forint sorsáról döntött. Közéleti magazinműsorok készítéséhez öt pályázó nyert mintegy 15 millió forintot, hírműsorok gyártásához tíz pályázó kaphat együttesen 97 millió forintot, míg kulturális magazinműsorok létrehozásához öt pályázó jut összesen 10 millió forintnyi támogatáshoz.

Megsértette a médiatörvény kiskorúakat védő rendelkezéseinek több pontját is a TV2 Zrt. a TV2-n a Tények Plusz című, III. korhatári kategóriába sorolt (tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott) műsorszám 198. adásának közzétételével augusztus 9-én. A 19 óra 3 perces kezdettel sugárzott, „Nálunk minden belefér” című műsorrész közvetett és közvetlen módon is ábrázolta a szexualitást egy közterületen lefolytatott szexuális aktusról készített, interneten közzétett videófelvétel ismertetése és részletes kommentálása során. A műsorszám változatlan tartalommal jelent meg a Tények.hu-n, illetve a TV2 Play-en is.

A Médiatanács megállapította, hogy a riport felnőtt témával foglalkozott, és a több platformon is közzétett feldolgozása nem volt a 12–16 év közötti korosztály érettségi szintjének megfelelő, ezért a műsorszámot a tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott, IV. korhatári kategóriába kellett volna sorolni, és a lineáris médiaszolgáltatás esetében ennek megfelelő, 21 órát követő időpontban közzétenni.

A médiaszolgáltató a műsorszámok közzétételével összesen négy alkalommal megsértette a korhatári kategóriába sorolásra és a közzététel időpontjára vonatkozó törvényi rendelkezéseket, ezért a testület mindösszesen 7 950 000 forint bírságot szabott ki a TV2 Zrt.-re, a jogsértések ismételtsége miatt pedig a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 285 000 forint bírság megfizetésére kötelezte. A médiaszolgáltatónak emellett a jogsértés tényéről szóló közleményt is közzé kell tennie a jogsértéssel érintett médiaszolgáltatásain.

Úgyszintén a klasszifikációs rendelkezések megsértése miatt járt el a testület a TV2 Zrt.-vel szemben a TV2-n augusztus 24-én 15 óra 40 perces kezdettel közzétett „Last Vegas” című műsorszám kapcsán. A médiaszolgáltatóra 3 250 000 forint bírságot rótt ki a testület azért, mert a műsorszám sugárzásával megsértette a korhatár-besorolásra és a közzétételre vonatkozó törvényi előírásokat, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben pedig a jogsértés ismételtsége miatt 125 ezer forintos bírságot állapított meg, és a médiaszolgáltatót a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte.

A Körmend FM a szerződéses vállalásait sértette meg a 2024. július 22–28. között sugárzott műsoraiban azzal, hogy nem tett közzé megfelelő mennyiségű közszolgálati, továbbá a helyi közélettel foglalkozó, illetve a mindennapi életet segítő műsorszámot, hírműsorszámot, nemzetiségi vagy más kisebbségeknek szánt műsorszámot, szöveges tartalmat, illetve magyar zenei művet, valamint megszegte a zenei művek közzétételére vonatkozó vállalását is. A jogsértés miatt a Médiatanács úgy határozott, hogy a médiaszolgáltatót, a Rádió 8 Körmend Kft.-t 70 000 forint bírsággal sújtja, és a jogsértésről szóló közlemény közzétételére is kötelezi.

A testület vizsgálja azt is, hogy a Rádió1-en az augusztus 14-én 6 órától közzétett Balázsék című műsorszám idős emberekkel foglalkozó szegmense sértheti-e az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést, emiatt hatósági eljárás indult a Radio Plus Kft.-vel szemben.

Hatósági eljárást indított a Médiatanács a Best Radio Kft.-vel szemben is a Zalaegerszeg 88,9 MHz helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű, 88,9 – BestFM állandó megnevezésű lineáris rádiós médiaszolgáltatás 2024. október 14–20. között sugárzott műsora miatt, mert a médiaszolgáltató a vizsgált műsorhéten vélhetően nem tett eleget a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségének.

A Médiatanács 2024. december 3-i ülésén újabb nyolc kereskedelmi rádió médiaszolgáltatási díját vizsgálta felül, amelynek következtében 2025. január 1. napjától mérséklődnek az érintettek díjterhei. Mint ismert, 2023 decemberében a Médiatanács már felülvizsgálta mindazon kereskedelmi rádiók médiaszolgáltatási díját, amelyeknél a törvényi feltételek fennálltak, azaz médiaszolgáltatási jogosultságuk 2023. január 1. napjánál korábban kezdődött. A jelenlegi felülvizsgálat azon rádiókat érintette, amelyek jogosultsága 2023-ban indult. A Médiatanács felismerve a rádiós médiaszolgáltatói szektor gazdasági nehézségeit, a médiatörvényben biztosított lehetőség alapján döntött a médiaszolgáltatási díjak – azonos feltételrendszer szerinti – felülvizsgálatáról, enyhítve a rádiós piac kereskedelmi szereplőinek terheit annak érdekében, hogy a rádiók a kormányrendeletekben biztosított médiaszolgáltatásidíj-fizetés alóli mentesség megszűnését követően, a változó piaci környezetben is fenntarthatóan működhessenek.

A Médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is – a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak.